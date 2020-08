Federico Fashion Style, Francesca e Paola Turci “Sono mie amiche”

Stanno insieme Francesca Pascale e Paola Turci? Federico Fashion Style dice la sua sugli scatti in cui le due amiche mostrano una certa intimità

Sono volate tante indiscrezioni nelle ultime settimane su due personaggi molto noti, Francesca Pascale e Paola Turci. In tanti, dopo aver visto le immagini che le riprendono in atteggiamenti inequivocabili, si sono chiesti se sono una coppia. Le due donne ricordiamo che sono state fotografate in barca nel Cilento mentre si scambiavano un bacio.

Molti suppongono che fra le due donne sia nata qualcosa di più che una amicizia, ma non si sa con certezza se siano una coppia o meno. Qualcuno ha voluto dire la sua su quanto sta succedendo fra le due donne. Si tratta di Federico Fashion Style, l’hairstylist dei vip, che magari sa qualcosa in più delle due donne. Oltre che fare le acconciature, Federico spesso è anche un confidente.

Federico Fashion Style dice la sua sulle due donne

In un’intervista a ‘Il Messaggero’ l’hair stylist ha commentato quanto sta accadendo e ha detto che comunque è amico di entrambe. Originario di Anzio, il trentenne ha rivelato che non sapeva nulla della loro storia, ma se è vero quanto appare è felice per loro.

Vero nome Federico Lauri, in arte Federico Fashion Style, il parrucchiere ha dunque detto che non sa altro della loro storia. Nelle foto Francesca Pascale, 35, Paola Turci, 55, appaiono in barca in atteggiamenti molto intimi. Federico, proprietario di tre saloni di bellezza, ha rivelato di essere molto amico della cantante e della ex compagna di Silvio Berlusconi. Per lui Francesca e Paola sono due bellissime persone, vere e semplici, e se sono veramente una coppia non poteva capitare loro di meglio.

Federico felice se le due donne sono una coppia

La Pascale è cliente di Federico e l’hairstylist ha detto che non è affatto una persona capricciosa. Anzi, l’ha definita una persona sensibile e con un grande cuore. Molti dicono che stanno insieme lei e la Turci, ma non ci sono al momento conferme o smentite. Quindi ognuno può pensare ciò che vuole ed è liberissimo di farlo.

Federico ha parlato della Turci e ha detto che nel 2018 a Sanremo ha aiutato la cantante a superare la paura di mostrare la cicatrice del viso. La cantante anni fa ha avuto un terribile incidente, ed è rimasta viva per miracolo. Di quell’incidente porta una cicatrice sul volto che per diverso tempo non ha voluto far vedere.