Miriana Trevisan, durante l’intervista “C’è tempo per” parla di Pago “Lo vedo……..”

Durante la sua presenza nella trasmissione “C’è tempo per” su Raiuno Miriana Trevisan ha parlato anche dell’ex marito Pago. L’ex ragazza di Non è la Rai è ospite nella puntata dell’11 agosto 2020 e parlerà della sua vita privata e professionale. La Trevisan non è la prima volta che rivela dettagli sul suo ex e anche in questa puntata sicuramente dirà qualcosa.

Pago negli ultimi tempi è stato al centro del gossip per la sua storia storia d’amore con Serena Enardu, oramai giunta al capolinea. I due avevano anche preso parte al programma “Temptation Island” e poi sono stati concorrenti del Grande Fratello Vip. Miriana ha detto la sua su questa ossessionante prewsenza televisiva della coppia.

Miriana Trevisan ospite a C’è tempo per

Purtroppo i due si sono lasciati per l’ennesima volta ma adesso pare sia per sempre. Miriana in questo frangente ha sempre difeso l’ex marito e ne ha parlato anche in un’intervista a Libero. L’intervista risale al 6 giugno 2020 e la Trevisan ha detto che nella vita alla fine vince la verità. Questa è una componente essenziale nel perdono e quest’ultimo non potrebbe esserci se non c’è la prima. Insomma, se Serena non è stata sincera, ha perso la sua battaglia.

Magari il loro amore non aveva basi così solide e solo sulla verità si può iniziare una storia vera. Pago ha elaborato tutto questo e ha tratto le sue conclusioni. Di fronte alle bugie di Serena non ha retto e così l’ha lasciata. La Trevisan ha anche sottolineato il fatto che Nicola si è sentito trascurato. Nicola è il figlio avuto con Pago, che entrambi amano moltissimo.

La Trevisan dice la sua su Pago

Riguardo a Pago la Trevisan ha anche detto che negli ultimi tempo lo vede tranquillo e non più sofferente come in passato. Miriana e Pago anni fa sono stati sposati e sono stati anche molto felici insieme. Dal loro amore è nato felicemente Nicola, di cui si occupano entrambi.

In un’intervista rilasciata a Vieni da me di Caterina Balivo la Trevisan ha detto che il matrimonio è finito perché sono due persone molto diverse. Ma ha anche aggiunto che Nicola e il padre hanno un rapporto bellissimo, anche se di recente il figlio si è sentito messo da parte.