Sammy Hassan beccato con la moglie: “Si sapeva che in tv ha fatto la scenetta” (FOTO)

I fan più attenti si saranno sicuramente resi conto del fatto che Sammy Hassan sembra sparito dai social e voci di corridoio attribuiscono la sua “fuga” al fatto che sia tornato con la moglie. A diffondere la notizia è stata l’influencer Deianira Marzano.

La donna ha riportato una segnalazione inviatale da un fan, il quale ha specificato di aver visto insieme i due coniugi. Questo dimostrerebbe anche la totale assenza del giovane da Instagram, ma cerchiamo di vederci più chiaro.

I dubbi su Sammy

Il rapporto che Sammy Hassan ha con sua moglie è sempre stato oggetto di discussione anche a Uomini e Donne. In molti hanno diffuso segnalazioni che lo hanno visto accostato a gossip inerenti questo ipotetico ritorno di fiamma. In effetti, il romano non ha mai negato di avere un rapporto pacifico con la donna, in quanto insieme hanno un figlio che amano moltissimo. Per il suo bene, dunque, i due si vedrebbero senza grossi problemi. Ad ogni modo, secondo molti utenti del web, ci sono troppi indizi che lasciano presagire che tra i due ci sia qualcosa di più.

Il primo elemento risale a diverse settimane fa, quando Sammy e Giovanna lasciarono il programma insieme e dopo soli otto giorni di frequentazione i due hanno smesso di vedersi. Tale decisione ha lasciato con l’amaro in bocca soprattutto l’Abate che, in una precedente intervista, ha confessato proprio di avere il rimpianto di non averci provato fino in fondo.

Hassan beccato con la moglie

In secondo luogo, poi, l’ex corteggiatore sembra completamente sparito dai social. Molti personaggi pubblici, tra cui Deianira e Amedeo Venza si stanno chiedendo che fine abbia fatto. Lui, però, continua a navigare sott’acqua e, di recente, è arrivata una segnalazione sul suo conto. Un utente ha detto di aver visto Sammy Hassan in compagnia di sua moglie. Al momento non ci sono foto o video che certifichino la veridicità di tali affermazioni.

Se la Marzano ha comunque divulgato la notizia, aggiungendo che era prevedibile che Sammy avesse recitato solo un copione a Uomini e Donne, Amedeo ha adoperato una linea diversa. Venza, infatti, ha detto di non poter divulgare questa informazione in quanto non è accompagnata da prove certe. Per vederci più chiaro, quindi, non ci resta che attendere un intervento da parte del diretto interessato.