Nadia Toffa, il ricordo de Le Iene: spuntano video e immagini inediti

Il ricordo di Nadia Toffa da parte delle Iene

Il 13 agosto 2020 sarà il primo anniversario della scomparsa di Nadia Toffa. Il suo ricordo è ancora molto vivo nei suoi colleghi, nella sua famiglia e nei suoi amici. In particolar modo, Le Iene, che sono state per lei una seconda famiglia, hanno deciso di dedicarle uno speciale in prima serata “Le Iene per Nadia“. Questo riuscirà a far tornare il ricordo struggente della giornalista che fino al suo ultimo giorno ha lottato per la vita.

Uno speciale dedicato alla giornalista

Le Iene hanno deciso di preparare una puntata speciale per Nadia Toffa, che andrà in onda il 13 agosto, in occasione del primo anniversario del giorno della sua morte. Lo speciale sarà trasmesso in prima serata e di sicuro sarà molto toccante e particolare. Il ricordo struggente della loro collega è pronto a riemergere sul piccolo schermo, grazie a questa puntata che i fan ormai attendono da giorni.

Rispetto agli altri ‘speciali’ questo di Nadia Toffa sarà molto particolare perchè verrà mostrata al pubblico una Nadia diversa, semplice e genuina. E proprio Davide Parenti ha spiegato che verranno mostrati per la prima volta video inediti e immagini di ciò che accadeva dietro le quinte prima della trasmissione. “La scorsa stagione le abbiamo dedicato la sigla. É entrata ogni giorno nei nostri pensieri, prima di dormire” ha spiegato Parenti.

Video e immagini inedite

Le Iene hanno deciso di raccogliere i loro video più intimi, in cui Nadia Toffa viene mostrata in una veste completamente diversa. Il produttore delle Iene ha spiegato che queste clip sono state raccolte per essere messe in onda per questo speciale il 13 agost, in cui i telespettatori vedranno una versione diversa della giornalista.

“Una fuoriclasse generosa e un’amica. Per me, è stata come una figlia, ottimista e sorridente fino all’ultimo” ha spiegato Parenti. I video del dietro le quinte saranno un vero tuffo al cuore per tutti i suoi fan.

Il ricordo di Nadia Toffa resterà per sempre vivo nel cuore di tutti. Nessuno può dimenticare il suo coraggio ma anche la sua determinazione nel proprio lavoro. La beniamina come molti ricorderanno è stata anche eletta cittadina onoraria di Taranto. Inoltre, proprio nella cittadina è stato disegnato anche un murales in sua memoria.