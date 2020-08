Al Bano mette paura all’inviata de La vita in diretta Estate: Rosanna Cacio arretra [FOTO]

Al Bano fa arretrare l’inviata de La vita in diretta estate: il motivo

Nel primo appuntamento settimanale de La vita in diretta estate in onda nella giornata di lunedì 10 agosto 2020 i due conduttori Marcello Masi ed Andrea Delogu hanno ospitato Al Bano. Il Maestro Carrisi era in collegamento da Rimini e con lui c’era l’inviata Rosanna Cacio. Oltre al cantautore di Cellino San Marco, nella località balneare della romagna ci sono anche Simona Ventura e il compagno Giovanni Terzi.

Quest’ultimi si stanno impegnando moltissimo per sostenere il territorio particolarmente colpito dall’emergenza sanitaria dovuta al Covid-19. L’ex marito di Romina Power è apparso sul teleschermo a distanza di sicurezza da SuperSimo e il suo compagno. Ma durante l’intervista, senza volerlo si è avvicinata molto all’inviata dello storico rotocalco di Rai Uno fino a toccarla. A quel punto, quest’ultima si arretrata per evitare ulteriori contatti. (Continua dopo la foto)

Giovanni Terzi e le parole al miele sul Maestro Carrisi

Durante il collegamento dal comune romagnolo, in cui era presente l’inviata de La vita in diretta estate Rosanna Cacio, l’ospite Giovanni Terzi ha spiazzato tutti i presenti, compresa la padrona di casa Andrea Delogu. Infatti il compagno di Simona Ventura si è mostrato al fianco del cantautore di Cellino San Marco, Al Bano.

Il noto giornalista che presto sposerà la professionista piemontese, ha spiegato ai telespettatori della prima rete di nutrire un grande affetto nei confronti dell’ex marito di Romina Power. “Era l’artista più amato da mio madre. In famiglia per lui c’era un grande affetto, che è quindi stato trasmesso a me”, ha confidato Terzi direttamente da Rimini.

Al Bano ironizza sul suo aspetto fisico

Qualche settimana fa un noto personaggio che fa parte del mondo dello spettacolo aveva reso noto un curioso retroscena sul cantautore di Cellino San Marco. Nella puntata de La vita in diretta estate di lunedì 10 agosto 2020, invece, Al Bano Carrisi, dopo il gesto inatteso con l’inviata Rosanna Cacio, ha voluto ironizzare. Su cosa?

Alla vista delle clip di repertorio che lo vedono giovane artista in ascesa, quasi sempre al fianco dell’ex moglie Romina Power, ha detto la sua. “Ero di una bellezza sconvolgente, non me ne ero mai accorto”, ha ironizzato il cantante pugliese direttamente da Rimini.