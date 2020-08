Emma Marrone avrebbe trovato l’amore con un affascinante modello: il gossip

Emma Marrone ha ritrovato l’amore? L’indiscrezione

Da qualche settimana Emma Marrone è impegnata come giudice alla nuova edizione di X Factor che presto vedremo su Sky Uno. E tra una registrazione e l’altra insieme ai colleghi Mika, Manuel Agnelli e Hell Raton, a cantante salentina si sta godendo questa calda estate 2020. Attraverso il suo account Instagram è possibile vedere dei momenti di relax al mare, ma anche foto realizzate all’interno di uno studio di registrazione annunciando l’arrivo di un nuovo disco.

In questo modo l’ex direttrice artistica di Amici di Maria De Filippi intrattiene i suoi numerosi follower rendendoli partecipi delle sue vacanze. Nelle ultime ore, però, è iniziata a circolare una notizia di gossip con tanto di immagine che mostra Emma Marrone insieme alla sua nuova possibile fiamma, il modello Nikolai Danielsen.

Emma Marrone di nuovo al fianco di Nikolai Danielsen

Un momento d’oro per Emma Marrone sia dal punto di vista professionale che sentimentale. Infatti, oltre all’attuale impegno come giudice alla nuova stagione di X Factor, la 36enne sembra aver ritrovato l’amore. La cantante salentina è stata paparazzata in compagnia del modello norvegese Nikolai Danielsen. Con quest’ultimo nel 2019 aveva trascorso le vacanze estive nelle isole del nostro Paese e successivamente in quelle iberiche.

I due ragazzi, sono stati avvistati uno vicino all’altra , anche in questo caso nel Bel Paese, precisamente nella Capitale per visitare il Colosseo. A rendere pubblica la notizia con tanto di immagine ci ha pensato il noto sito internet Giornalettismo, che tra l’altro ha scritto: “Una gita al Parco Colosseo con mascherina, con la sua manager, la guida e con un amore ritrovato”. (Continua dopo il post)

Momento d’oro per la cantante salentina

