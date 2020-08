Barbara D’Urso, outfit provocanti e scatti sensuali. Il pubblico non perdona: “Vergognati”!

Ultimi giorni di mare e relax per Barbara D’Urso prima di tornare a lavoro

Barbara D’Urso è ancora in vacanza e si sta godendo gli ultimi giorni di sole prima del rientro al lavoro e dagli impegni televisivi. Anche quest’anno la conduttrice è stata confermata per la conduzione dei suoi tre programmi: Pomeriggio Cinque, Domenica live e Live Non è la D’Urso.

Giorni di vacanza che sono necessari per ricaricarsi dalle fatiche di una stagione alquanto impegnativa dovuta anche per la pandemia da Covid 19. Anche nella passata stagione Barbara è andata in onda con i suoi tre show tenendo compagnia milioni di telespettatori.

Barbara D’Urso super sexy in vacanza

Barbara D’Urso però nonostante non sia in onda, non ha fatto sentire la sua mancanza al pubblico che la segue su Instagram. In queste settimane, è stata molto attiva, pubblicando foto e video. Non solo piatti gustosi e cucine prestigiose, ma anche foto di paesaggi e, soprattutto, scatti sensualissimi.

La presentatrice si è immortalata in costumi interi o due pezzi che hanno fatto sognare il pubblico maschile. Gli scatti in piscina di Barbara D’Urso sdraiata in acqua, con un lato B da urlo sono stati apprezzati da molti. Un fisico perfetto che a 63 anni non ha nulla da invidiare nemmeno ad una ragazzina. Un décolleté da favola e un corpo quasi scolpito. (Continua dopo il post)

Le critiche sui social

Barbara D’Urso ha ricevuto una marea di complimenti ma anche tantissime critiche. Soprattutto per le sue gambe che sulle foto pubblicate sembrano essersi allungate di molto. Alcuni haters sono stati davvero molto cattivi e oltre ad offenderla, le hanno lasciato commenti proprio di cattivo gusto.

E’ vero che a Barbara non importa nulla delle critiche alle quali nemmeno risponde, ma non è giusto che una donna venga trattata così. In molti non apprezzano il suo modo di vestire e i suoi outfit, ritenendo che non sono adatti ad una donna di 63 anni. Così come alcune pose giudicate troppo sexy e provocatorie, appunto, per la sua età.

Infine, c’è pure chi contesta il fatto che le pose che assume Barbara siano sempre le stesse e che ci siano troppi filtri che la fanno apparire giovane e bella ma che in realtà non sia così.