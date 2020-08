Enzo Capo si è fidanzato, ma è stato beccato con un’altra donna: il video rimosso (FOTO)

Enzo Capo, cavaliere del trono over di Uomini e Donne, pare si sia fidanzato con una donna di nome Lucrezia. I due hanno pubblicato diversi contenuti insieme in cui appaiono in perfetta sintonia.

Ad ogni modo, in queste ore, è apparsa sul suo profilo Instagram una Storia alquanto sospetta, che di fatti è stata prontamente rimossa dal diretto interessato. L’influencer Amedeo Venza, però, è riuscito ad immortalare lo scatto, che è riportato di seguito.

Enzo Capo ha tradito la nuova fidanzata?

Tra i volti più discussi del talk show di Maria De Filippi c’è Enzo Capo, che dopo il programma pare essersi felicemente fidanzato con una donna molto avvenente. Tale situazione non sembra essere stata gradita dalla sua ex Pamela Barretta che, infatti, nei giorni scorsi ha lanciato velenose frecciatine contro il napoletano. Ad ogni modo, il motivo per il quale Enzo è spesso molto criticato e discusso è legato al suo fare da latin lover.

A quanto pare, il protagonista non ha perso il pelo, sta di fatto che anche in questa nuova relazione sembra esserci qualcosa di strano. Un po’ di ore fa, infatti, ha pubblicato delle IG Stories in cui appare in compagnia di un’altra donna, che non è Lucrezia. Dalla clip si vede che è una donna dai capelli mori e lisci e dalla forma fisica smagliante. Ad incrementare i sospetti c’è il fatto che Capo ha immediatamente provveduto a rimuovere le Stories in cui compare questa ipotetica nuova fiamma. (Continua dopo la foto)

Le precedenti allusioni di Pamela

Sul web, dunque, molti stanno accusando Enzo Capo di aver tradito la sua nuova fidanzata. I dubbi diventano ancora più forti se si pensa a delle IG Stories che pubblicò Pamela un po’ di tempo fa. La donna, infatti, alluse al fatto che il suo ex avesse questa innata tendenza a tradire. Lo avrebbe fatto con lei e anche con la nuova donna che ha accanto. Che, dunque, le parole della Barretta siano legate proprio a tutta questa situazione?

Al momento non vi è una certezza, ma solo tanti dubbi e domande. Enzo, però, almeno per adesso, sta adoperando la via del silenzio. L’imprenditore non ha commentato quanto accaduto e non ha spiegato il motivo per il quale ha pubblicato e poi rimosso le clip in cui appare con un’altra donna. Forse ha qualcosa da nascondere?