Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso al GF Vip? Ecco la risposta dell’ex Miss Italia

In questi giorni alcuni rumors vogliono la coppia di Temptation Island al Grande Fratello Vip come unico concorrente. Ecco che cosa ha risposto Manila a riguardo

Temptation Island: il successo di Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso

Nella settima edizione di Temptation Island condotta da Filippo Bisciglia che si è conclusa su Canale 5 da poco una delle coppie ha conquistato in particolar modo il pubblico. Si tratta di Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso.

La coppia, insieme da tre anni, aveva dei problemi sul futuro insieme: lei voleva una convivenza, lui voleva aspettare per organizzare i suoi impegni lavorativi. Ad ogni modo, tra loro è andato tutto bene alla fine e individualmente hanno conquistato l’affetto e la stima del pubblico.

Infatti, Manila ha colpito tutti per la storia della sua vita, per la sua determinazione a voler lavorare e non essere dipendente da un uomo. Non solo, ma come il suo compagno Lorenzo, si è distinta per i consigli che ha dato alle sue compagne di viaggio. Lorenzo è ancora idolo dei social per le sue reazioni alle storie degli altri, per la sua simpatia e per i sentimenti che ha dimostrato nel programma.

Manila e Lorenzo al GF Vip?

Da giorni circola il gossip che vede Manila e Lorenzo coppia ma unico concorrente nella quinta edizione del Grande Fratello Vip. L’indiscrezione è stata lanciata da Francesco Fredella, il quale ha detto di avere una fonte ben informata. Tuttavia, Manila ha da poco rilasciato un’intervista a Blogo e sull’argomento ha detto che le sarebbe sempre piaciuto fare l’esperienza del reality per farsi conoscere meglio, ma adesso potrebbe essere un’arma a doppio taglio. Il pubblico potrebbe incuriosirsi di più della sua relazione con Lorenzo oppure stancarsi. L’ex Miss Italia, però, sta valutando altre cose.

Non solo, ha anche spiegato che lavorare in coppia con Lorenzo sarebbe divertente ma loro hanno interessi professionali completamente differenti. Anche da Temptation Island sono usciti come due entità ben distinte caratterialmente e lei vuole assolutamente rivendicare la sua forza e la sua indipendenza.

Ma Manila ha anche commentato la possibilità di vedere Lorenzo Amoruso come opinionista di Uomini e Donne, ruolo che i social hanno chiesto a gran voce. In questo caso Manila sarebbe contenta perchè sarebbe un elemento nuovo e simpatico. Inoltre, ha trovato molto bello il fatto che sia stata la gente dai social a chiederlo. Le stesse persone che hanno dimostrato tanto affetto e stima nei suoi confronti. Non se l’aspettava.