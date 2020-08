Manila Nazzaro svela un retroscena su Temptation Island: “Maria è stata carina a permettermi di…”

Nel corso di una recente intervista, Manila Nazzaro ha fatto delle inaspettate confessioni su Temptation Island e sulla sua vita. La donna è partita dalla sua ultima esperienza televisiva per parlare dei progetti futuri e anche della questione del GF VIP.

Parteciperà con Lorenzo alla prossima edizione del reality show? Il suo compagno sarà opinionista di Uomini e Donne? Cosa ha fatto Maria De Filippi di così bello durante l’esperienza del reality incentrato sulle tentazioni? Vediamo tutte le risposte a queste domande.

Manila Nazzaro e il gesto di Maria a Temptation Island

Manila Nazzaro si è molto aperta durante l’intervista ed è partita soprattutto da Temptation Island. La donna ha detto che quando ha ricevuto la proposta di Maria De Filippi, lei era vincolata d un contratto con la Rai. Il 19 e il 26 agosto, infatti, in seconda serata su Rai 2 andrà in onda il programma E la chiamano estate, condotto insieme a Federico Quaranta. La conduttrice Mediaset, però, quando le ha fatto la proposta, è stata molto gentile con lei, dato che è stata disposta a venire meno al contratto di esclusiva concedendo alla showgirl di lavorare anche con il competitor.

La Nazzaro è rimasta molto colpita dalla conduttrice Mediaset e la porterà sempre nel cuore per questo. Temptation Island, inoltre, è stato per lei un grande trampolino di lancio, dato che le ha permesso di farsi conoscere dal pubblico al di là dell’aspetto estetico. A tal proposito, Manila ha svelato anche se parteciperà con Lorenzo al GF VIP. Gira voce che i due potrebbero prendere parte al reality come unico concorrente.

Altre indiscrezioni della miss

La protagonista dell’intervista ha detto che non esclude questa ipotesi, ma questo programma è un’arma a doppio taglio. Il pubblico potrebbe restare deluso o potrebbe incuriosirsi parecchio sulla vita dei due protagonisti. Ad ogni modo, dopo Temptation Island, Manila Nazzaro ha deciso di dedicarsi ad altro in quanto ha compreso di avere una maturità che la porta altrove.

In merito al suo compagno e alla possibilità che partecipi come opinionista a Uomini e Donne, la protagonista ha detto che sarebbe bellissimo, ma non è riuscita a dare una conferma. Infine, l’ex Miss Italia ha parlato anche di alcune colleghe come Adriana Volpe e Antonella Elia. Di entrambe nutre una stima profonda e specie con quest’ultima è rimasta in ottimi rapporti dopo il reality, pertanto, è felicissima di vederla nuovamente in tv al GF VIP.