Cristiano Malgioglio disperato, l’appello sui social: “aiutatemi ho perso… “(VIDEO)

Il paroliere in giro per i boschi del salento

Cristiano Malgioglio continua le sue meritate vacanze. Come tanti suoi colleghi, anche per l’astista è stato un anno molto difficile a causa del Covid 19. L’ex gieffino, durante la pandemia oltre a non poter stare accanto ai suoi cari ha perso anche una cara amica. Poche ore fa, sul suo account Instagram, dove è molto seguito, ha lanciato un vero e proprio appello chiedendo aiuto ai suoi follower.

Cristiano Malgioglio chiede aiuto ai suoi fan

“Mi sono perso nel bosco… C’è qualcuno che mi aiuta ad individuare la strada di uscita?” Ha scritto Cristiano Malgioglio sul suo profilo social. Da settimane, l’artista siciliano si trova in Puglia e si sta godendo il sole e il mare del salento. Con un video che lo ritrae in giro per i boschi, il cantante ha lanciato il suo appello.

Un appello però ironco, infatti, accanto alla richiesta di aiuto ha affermato quanto ama passeggiare per la campagna. “Amo la campagna e qui nel salento raccolgo frutta e ortaggi da mangiare . Questo è il mio relax preferito.

Cristiano Malgioglio con il suo raccolto preparerà delle melanzane e zucchine grigliatte, uno dei suoi piatti preferiti sopratutto in estate. “Sarò una contadina per caso ma vi assicuro che sono questi i momenti per me bellissimi”, ha scritto ancora. (Continua dopo il post)

Cristiano Malgioglio pronto per un nuovo reality

Gira ormai da settimane la voce della presenza di Cristiano Malgioglio e Loredana Lecciso in un noto reality spagnolo. Da diverse settimane, il paroliere è in Puglia e sta trascorrendo le sue vacanze proprio nella tenuta di Al Bano. L’artista sembra pronto per sbarcare in Spagna accanto alla show girl e i due avranno il ruolo di opinionisti.

Per ora, il nome del programma è ancora top ma possiamo rivelare alcuni indizi. Il produttore del talent show in questione si è detto pronto a tutto pur di averli. Per adesso sappiamo che il nuovo show televisivo sarà composto da un totale di 12 puntate, che verranno registrate il prossimo ottobre. Oltre a Loredana Lecciso e a Cristiano Malgiolgio, ci saranno anche altri 2 giudici di nazionalità spagnola.