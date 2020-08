Oroscopo 12 agosto 2020: buone opportunità per Vergine, Acquario si riscatta

L’Oroscopo del 12 agosto denota una fase di riscatto per molti segni zodiacali. Tra questi ci saranno buone opportunità soprattutto per Vergine, Acquario e Pesci

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete. In questo momento avete molti progetti in mente, ma non sapete da dove cominciare per attuali. A partire da oggi, però, sarete favoriti in quanto potrete esprimere appieno voi stessi in modo da essere indipendenti. Se avete dubbi o perplessità sul da farsi, non abbiate fretta. Schiarite prima i pensieri e poi agite con calma.

Toro. Oggi vi sentite forti e autorevoli. Finalmente, dopo tanto tempo, state riacquistando fiducia in voi stessi e questo è un bene. Ad ogni modo, cercate di non esigere troppo da voi stessi e se capite di avere bisogno di aiuto, non esitate a chiederlo. In questo periodo potranno essere risolte anche delle questioni in sospeso in ambito amoroso.

Gemelli. Continua la vostra fase di ascesa, sia nel lavoro sia in amore. Non arrendetevi alla prima difficoltà. Per raggiungere un traguardo è sempre necessario patire un po’, ma alla fine la soddisfazione sarà appagante. Credete di più in voi stessi e se avete appena cominciato una relazione, evitate di mostrare subito le vostre debolezze.

Cancro. Non c’è nulla che vi dovrebbe turbarvi, eppure non vi sentite sereni al 100%. Forse siete un po’ stressati o c’è qualche incomprensione in amore che vi rende particolarmente nervosi. Cercate di gettarvi alle spalle il passato e di guardare avanti con positività. I prossimi giorni saranno migliori.

Leone. L’Oroscopo del 12 agosto denota una certa influenza di Mercurio sul vostro segno. Questo vi renderà molto inclini all’interazione con gli altri. Se state pensando di cominciare un nuovo progetto, fatelo, perché siete favoriti. Cercate, però, di accettare anche qualche consiglio o critica costruttiva.

Vergine. In amore non vi sentite esattamente al top. Ci potrebbero essere delle discussioni o delle questioni da risolvere al più presto, prima che diventino irrimediabili. Nel lavoro, invece, si prospetta un quadro completamente diverso. All’orizzonte ci sono buone opportunità.

Previsioni 12 agosto da Bilancia a Pesci

Bilancia. Molti di voi cominciano a sentirsi stretti nei panni che indossano. Nel lavoro o in amore c’è qualcosa che vi turba e che vorreste cambiare. In linea di massima, dovete sempre cercare di tenere separate le due sfere, in modo che i problemi che avete in un ambito non influenzino anche l’altro.

Scorpione. Gettatevi alle spalle i problemi e guardate avanti con ottimismo. I prossimi giorni saranno un turbinio di amore e passione, godeteveli più che potete. Non abbiate paura di lasciarvi andare o di concedervi qualche attimo di felicità. Spesso vi frenate per motivi inesistenti.

Sagittario. La giornata potrebbe cominciare con qualche piccolo dissapore in amore. Se ci saranno discussioni, cercate di affrontarle con maturità, sarebbe un peccato sprecare le belle giornate a litigare. Nel lavoro, invece, tutto procederà secondo i piani, non ci saranno particolari eventi che apporteranno cambiamenti alla routune.

Capricorno. L’Oroscopo del 12 agosto denota una giornata all’insegna della maturità e della saggezza. Oggi vi sentite particolarmente in equilibrio e in perfetta sintonia con voi stessi. Siete sicuri e fieri e questo vi farà guadagnare buone posizioni in amore. Se avete appena cominciato una relazione, potrete assumerne facilmente il “comando”.

Acquario. Ottimo momento se state pensando di cambiare qualcosa nel lavoro o in amore. Se avete cominciato da poco una nuova relazione, essa potrebbe rivelarsi davvero importante nel giro di poco tempo. Nel lavoro, invece, è giunto il momento di prendersi qualche rivincita personale.

Pesci. Quadro astrale positivo un po’ per tutti gli ambiti. In amore potete finalmente riscattarvi di un passato che non è stato molto clemente nei vostri confronti. Nel lavoro, invece, sono in arrivo delle novità interessanti. Prendete in considerazione nuove offerte o cambiamenti.