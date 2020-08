Pietro Delle Piane deciso a farsi perdonare da Antonella Elia: la dedica d’amore sui social

Pietro Delle Piane e Antonella Elia sono usciti separati da Temptation Island, ma lui sta facendo di tutto per riconquistarla. Ecco l’ultimo messaggio per lei

Temptation Island: Pietro Delle Piane e Antonella Elia di nuovo insieme?

Antonella Elia e Pietro Delle Piane sono una delle coppie più discusse della tv. Avevamo già avuto modo di conoscerli al Grande Fratello Vip a inizio di quest’anno quando Alfonso Signorini aveva comunicato ad Antonella, concorrente, che Pietro era stato paparazzato con la sua ex. La showgirl aveva deciso di lasciarlo, ma nei confronti avuti con lui si è poi lasciata andare a baci appassionati.

Li abbiamo rivisti poi a Temptation Island in cui, però, le cose non sono andate così bene. Infatti, Antonella ha parlato spesso del suo ex fidanzato e per questo Pietro ha deciso di “vendicarsi” baciando una delle single e facendo una serie di affermazioni molto gravi sulla compagna. L’attore ha detto che lei è una bambina, che si sveglia in piena notte a piangere perchè pensa di non aver lasciato nulla. Ma ancora, che lui un figlio ce l’ha, mentre lei nella sua vita non ha fatto niente.

Parole dure, denigratorie e offensive, che Antonella non ha perdonato. Sono usciti separati dal programma, ma lui ha chiesto scusa e ha cercato di farsi perdonare in tutti i modi. L’ex gieffina ha così deciso di aprire la porta ma le cose stanno andando a rilento. Tuttavia, sono stati paparazzati al mare insieme, quindi vuol dire che c’è ancora possibilità di riappacificazione.

La dedica di Pietro

Pietro Delle Piane sta continuando a farsi perdonare da Antonella Elia, la quale ha anche confessato a Manila Nazzaro che potrebbe tornare sui suoi passi. Antonella non ha mai nascosto i sentimenti che prova per Pietro e ha anche detto che lui non è soltanto quello che è apparso a Temptation Island.

L’ultima mossa dell’attore è una dedica che ha riservato ad Antonella attraverso il suo profilo Instagram. Come potete vedere qui sotto, Pietro ha scritto un messaggio per lei, dicendo che ogni tramonto (come quello della foto) porta con sè una nuova alba, un nuovo inzio, proprio quello che vorrebbe vivere con lei.

L’attore è consapevole che non ci sono parole per rimediare a quello che ha detto e fatto nel programma, ma ha promesso di dimostrare con i fatti le sue scuse. Alla fine ha concluso il messaggio con un “ti amo”. Come avrà reagito Antonella Elia?