Serena Enardu fa uno sfogo su Instagram: “Non sto benissimo” ecco cosa è successo stanotte (FOTO)

Serena Enardu non ha avuto un bel risveglio questa mattina sta di fatto che ha dato luogo ad uno sfogo su Instagram. La protagonista ha esordito dicendo di aver fatto un sogno davvero molto strano.

L’influencer si è soffermata molto su quanto accaduto in quanto ritiene che possa trattarsi di un sogno rivelatore, che potrebbe spingerla a compiere qualche sciocchezza. Andiamo a vedere di cosa si tratta.

Lo sfogo di Serena Enardu

Questo non è un periodo propriamente disteso per Serena Enardu, molto spesso, infatti, utilizza Instagram come valvola di sfogo per manifestare le sue emozioni. A volte, però, questa è un’arma a doppio taglio. Mostrare le proprie fragilità, infatti, espone anche alle critiche degli haters, cosa a cui la sarda è perfettamente abituata. Ad ogni modo, pochissime ore fa, la donna ha dato il buon giorno ai suoi follower e poi ha raccontato cosa le è successo questa notte.

Serena ha detto di non sentirsi benissimo, specie dal punto di vista psicologico. A destabilizzarla ulteriormente, poi, ci ha pensato un sogno inaspettato. La dama ha detto di aver sognato un evento così nitido a cui è riuscita perfettamente a dare una risposta. Quando le capita di fare sogni di questo genere, solitamente dopo è portata a compiere qualche “ca**ata”. A cosa si starà mai riferendo? (Continua dopo la foto)

Periodo difficile per l’influencer

Il riferimento è, ovviamente, andato subito alla sua relazione con Pago e al fatto che nell’ultimo periodo hanno avuto modo di parlarsi e chiarirsi un po’. Ad ogni modo, nonostante il suo istinto la spinga a mettere in pratica quello che ha sognato, stavolta farà prevalere la ragione. Nel corso del suo sfogo, Serena Enardu ha chiesto ai fan se anche a loro è mai capitato qualcosa del genere.

Subito dopo lo sproloquio, la Enardu ha registrato altre Stories nelle quali ha mostrato l’ennesima disavventura. In questo periodo ha la testa così altrove che si è recata alle Poste per ritirare un pacco che, in realtà, le era già stato consegnato a casa. Questo, dunque, non fa altro che dimostrare quanto l’influencer non stia attraversando un periodo tranquillo. Nonostante tutto, però, è circondata dall’affetto della sua famiglia e dei suoi amici. In questi giorni, infatti, sta trascorrendo molto tempo con loro e questo l’aiuta molto a non pensare ad altro.