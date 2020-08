Barbara D’Urso, la rivelazione inattesa: “Con il mio fidanzato…” [FOTO]

Barbara D’Urso in vacanza

Nonostante da settimane sia lontana dal piccolo schermo, Barbara D’Urso è particolarmente attiva suoi suoi canali social. Ad esempio, di recente ultime è tornata a far parlare di sé grazie ad un nuovo scatto condiviso sul suo account Instagram. La professionista partenopea ha mostrato una foto, precisamente un selfie, che la mostra rilassata a letto, senza in versione acqua e sapone, avvolta dalle lenzuola e al suo fianco un intruso che ha catturato l’attenzione dei follower.

In poche parole si tratta di un cagnolino di peluche che occupa l’altra metà del letto matrimoniale della conduttrice Mediaset. Al fianco dell’immagine in questione Lady Cologno ha scritto qualcosa che ha fatto sorridere i seguaci: “Buonanotte da me e dal mio fidanzato“.

Lady Cologno presenta il suo fidanzato

Dallo scorso fine giugno, dopo la conclusione di Live Non è la D’Urso, Carmelita non riesce a stare lontana dal suo pubblico. Infatti, la professionista partenopea trova sempre un modo per attirare l’attenzione su di sé. Nel periodo di vacanza, tra un bagno e l’altro in piscina, la donna ama condividere con i suoi numerosi follower quello che fa durante il giorno.

Quindi le sue colazioni di prima mattina, le varie foto realizzate al mare in piscina. Ma anche le lunghe passeggiate immersa nella natura e tanto altro ancora. Ad esempio, nelle ultime ore la 63enne si è realizzata un selfie nella sua camera da letto con colui che considera il suo fidanzato. Ovviamente non un uomo bensì un tenero cagnolino di peluche che le tiene compagnia durante la notte. (Continua dopo il post)

La reazione del popolo del web alla foto di Carmelita

Ovviamente il post in questione che mostra Barbara D’Urso a letto con il cagnolino di peluche ha fatto il pienone di likes e commenti. In molti si sono precipitati sotto la foto per scrivere che sono bellissimi insieme e che fanno tanta tenerezza.

Ma nello stesso tempo non sono mancate le critiche da parte dei soliti leoni da tastiera che oltre a puntare il dito contro la conduttrice napoletana l’hanno accusata di utilizzare ovunque il Photoshop. Ovviamente la diretta interessata non replica mai alle accuse degli haters proseguendo dritta per la sua strada non guardando in faccia a nessuno.