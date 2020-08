Davide Blanda probabile nuovo tronista di Uomini e Donne 2020

Davide Blanda, cosa c’è da sapere di uno dei tre aspiranti tronisti

Davide Blanda ecco venuto fuori il nome di uno dei tre aspiranti tronisti di Uomini e Donne edizione 2020,2021. Il dating show più atteso della stagione sta per tornare su canale 5, al solito orario, subito dopo la pausa estiva. L’arrivederci dato a giugno è stato uno dei più particolari della storia del programma, proprio a causa del coronavirus che ha impedito la messa in onda in condizioni normali, ottimali. Infatti tutto è andato in modo davvero strano.

Adesso però si è più forti, si è molto più organizzati, quindi si è pronti a dare il via al trono over, così come a quello dei giovani. A proposito di quest’ultimo, ci saranno due troni, già adesso sono aperte le selezioni, essendo in tre gli aspiranti tronisti. A votare sarà il pubblico attraverso il sito Witty. Davide è uno dei tre che tiene tantissimo alla partecipazione allo show. Gli altri due sono Davide Donadei e Gianluca De Matteis.

Davide Blanda, operaio alimentare, ha la passione per i tik tok, sembra essere un ragazzo comune alla portata di tutti

Davide Blanda si è presentato al pubblico di witty come è un ragazzo semplicissimo, ha 27 anni, vive a Novara e lavora in un’azienda alimentare come operaio. Ancora oggi vive insieme ai suoi genitori e ai suoi due fratelli. Sono tanto legati, con uno dei due condivide una passione, fare i Tik Tok e pubblicarli.

Vuole partecipare a Uomini e Donne perché è un’esperienza che lo ha sempre attratto, pensa di essere una persona interessante che ha tanto da mostrare e dare. La sua donna ideale deve dargli stimoli, deve farlo stare bene, deve divertirlo, non ama la vita monotona. Come storia importante parla soltanto di una in particolare, lui era piccolo, aveva ancora 19 anni, ma lei era più grande.

Per lui innamorarsi è difficile, ma ama dare tutto se stesso

Con le ragazze più piccole ha difficoltà a trovare il giusto feeling, non trova l’affinità mentale che ricerca con tanto impegno. Durante il corso di questi anni ha provato a relazionarsi anche con ragazzine più piccole, ma non è mai riuscito. Mai dire mai, durante quest’esperienza potrebbe provare a lasciarsi andare, ma non promette nulla.

Di una donna guarda come prima cosa gli occhi, si innamora dello sguardo. È difficile che riesca ad innamorarsi davvero di qualcuno, ma quando lo fa, lo fa seriamente. L’ultima volta che ha detto ti amo, non se la ricorda nemmeno, però è stata l’ultima storia per la quale ha messo in gioco tutto se stesso ed è pronto a farlo anche adesso.