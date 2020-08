Anna Falchi scatenata in diretta su Rai Uno: “Ci fai vedere i pettorali…?”

Anna Falchi mette in imbarazzo ospite a C’è tempo per…

Dallo scorso luglio nella fascia mattutina di Rai Uno va in onda C’è tempo per…, il nuovo programma condotto da Beppe Convertini e Anna Falchi. Un formato che ha dato la possibilità all’attrice di tornare sul piccolo schermo a distanza di anni. Oltre a raccontare storie, i due professionisti accolgono nello studio romano una serie di ospiti che spaziano dal mondo dello spettacolo e altri settori.

In una recente puntata del rotocalco, i due padroni di casa hanno avuto modi avere di fronte a loro il cast di Natale su Marte, il film di Cristian De Sica e Massimo Boldi, di nuovo insieme dopo la reunion del 2018. Una pellicola che con molta probabilità arriverà al cinema il prossimo anno. Per l’occasione tutti gli attori hanno detto la loro per parlare del nuovo progetto professionale.

Francesco Bruni incanta la conduttrice di C’è tempo per…

Ma a C’è tempo per…, a catturare l’attenzione della padrona di casa Anna Falchi non è stato Cristian De Sica ma il collega Francesco Bruni. Quest’ultimo, infatti, è il coprotagonista e giovane attore coinvolto nella nuova pellicola dai due professionisti.

Il ragazzo non era presente in studio ma in collegamento insieme all’artista romano, entrambi impegnati a raccontare alla presentatrice e a Beppe Convertini il proprio ruolo nel film. “Io interpreterò un influencer. Reciterò al fianco di Fiammetta Cicogna, con la quale avrò una storia“, ha confessato Francesco nel programma mattutino della prima rete Rai.

Anna Falchi fa una richiesta a Francesco Bruni

La presenza di Francesco Bruni a C’è tempo per… non ha per niente certo lasciata indifferente la padrona di casa Anna Falchi. Quest’ultima, però, nonostante fosse consapevole di andare in onda in fascia protetta, non ha saputo certo trattenersi. “Ci fai uno strip e ci fai vedere i pettorali?”, è questa la provocazione della conduttrice all’ospite, colto naturalmente di sorpresa dalla sua richiesta.

Tra le risate degli ospiti presenti, è stato il collega Beppe Convertini a riportare la calma. “Anna è così, quando vede certi ragazzi le vengono queste voglie…”, ha detto l’ex presentatore di Linea Verde. La stessa Falchi ha prontamente scherzato sulla sua richiesta: “Ogni tanto mi piace fare queste proposte in fascia protetta“.