Alyssa Milano è quasi calva, tutta colpa del Covid, ecco le immagini (FOTO)

Alyssa Milano mostra la ciocca di capelli che ha in mano dopo averli spazzolati

Alyssa Milano si mostra ai follower in condizioni assolutamente inaspettate dopo aver contratto il coronavirus. L’attrice americana si è ammalata a marzo, sono passati diversi mesi da allora, ma non è tornata come prima. Oggi perde tantissimi capelli, ogni volta che passa la spazzola in testa strappa una grande quantità di bulbi che mostra proprio su Instagram.

Ne ha parlato in una clip condivisa sul profilo ufficiale. In quest’occasione ha affermato che nonostante si siano già avute le prove di quanto questo virus sia tremendo, esiste chi continua a dire di no alla mascherina. L’attrice di Streghe fa quindi un appello a tutti invitando i follower ad essere più cauti ed attenti possibile perché la situazione non è assolutamente delle migliori. (Continua dopo la foto)

Alyssa Milano dopo i due tamponi, il test sierologico conferma il virus

Alyssa Milano proprio qualche giorno fa aveva spiegato che aveva accusato i primi sintomi a marzo, per questo si era sottoposta a due tamponi, ma era risultata negativa. Poi ha fatto il test per gli anticorpi e il risultato è stato positivo. Ha avuto dolori dappertutto, perdita dell’olfatto, difficoltà respiratorie, non ha mangiato per diversi giorni tanto da perdere quasi 4 kg in due settimane. Però si è reputata fortunata, perché a differenza di molti altri non ha avuto bisogno di andare in ospedale. Ha soltanto utilizzato un respiratore in casa.

Adesso la sua confusione è legata al fatto che dopo essere guarita, continua ad avere non pochi problemi, si tratta di problemi evidenti. Ma ce ne saranno degli altri, quelli che non si mostrano facilmente, che esistono ma sono ben nascosti. Quindi la donna si chiede cosa dovrebbe controllare esattamente, se il cuore, i polmoni o qualunque altra parte del corpo.

Ecco cosa succede dopo il virus al corpo di chi è stato contagiato

Come tutti coloro che hanno beccato il virus, pensa di stare bene, ma il fatto che perde tutti questi capelli potrebbe anche presentarsi come un campanellino d’allarme. A proposito di ciò intervengono anche gli esperti. Proprio loro spiegano che nei casi in cui non è avvenuto il ricovero, c’è una grandissima probabilità che il virus lasci danni permanenti, a lungo termine.

Ecco perché Alyssa e chi come lei, è preoccupata. D’altronde lo sono anche coloro che da mesi cercando di capire qualcosa di più ì, di conoscere un tantino in più il virus che sta mettendo in ginocchio il mondo intero.