Pietro Delle Piane torna all’attacco: “Voglio riconquistare Antonella Elia”

Pietro Delle Piane, dopo il falò di confronto alti e bassi e tanta indecisione

Pietro Delle Piane sta per tornare all’attacco; l’attore 46 enne ha capito che per lui è fondamentale riallacciare i rapporti con la showgirl più grande di lui di 10 anni. Quindi per questo è disposto a tutto, vuole riconquistarla ed anche in fretta. Qualche settimana fa i due si sono separati dopo il falò di confronto di Temptation Island. Antonella inizialmente sembrava esser certa di voler concludere una volta per tutte la relazione con l’attore che le aveva dedicato parole non propriamente carine durante degli sfoghi con le tentatrici.

Il punto è arrivato però dopo il dubbio di un bacio tra lui e la tentatrice con la quale Pietro ha legato in pochi giorni. Poi Antonella era tornata sui suoi passi, dandogli una possibilità. Ma una volta giunta a casa aveva capito di non voler cedere e di non aver voglia di perdonarlo come niente fosse successo. Questo hanno raccontato i diretti interessati durante l’ultimo incontro con Filippo Bisciglia.

Pietro Delle Piane pentito delle dure parole nei confronti della showgirl torna sui suoi passi

Pietro Delle Piane ha visto svanire la possibilità di tornare insieme a lei nel momento in cui Antonella ha ripensato a tutto ciò che le aveva detto alle spalle. Le parole che più l’hanno ferita, sono state in realtà le più semplici. Il suo ex compagno ha parlato di lei come una persona sola e debole che ha bisogno di qualcuno al suo fianco per andare avanti. Oltre questo però è anche arida. Non poteva dire di peggio secondo Antonella che oggi soffre tantissimo, vorrebbe perdonarlo ma non riesce.

Pietro le ha subito chiesto scusa, affermando di essere pronto a ricucire i rapporti, a farsi perdonare e ricominciare da capo dal giorno stesso. Poi ha scritto su Instagram un messaggio d’amore per la donna, le ha promesso di ricominciare da zero insieme, di aver voglia di creare qualcosa di importante e di volerla sposare. Poi ha aggiunto che non si tratterà soltanto di parole, ma di fatti reali ed importanti.

Antonella Elia rimette a posto i follower che si sono schierati a favore e contro Pietro, la scelta è sua e basta

Da parte di Antonella Elia non c’è stata alcuna risposta, il pubblico dei social si è diviso, ma la showgirl ha messo tutti al proprio posto, affermando che nessuno si deve permettere di mettere bocca nel suo rapporto sentimentale. Lui l’ha ferita con le parole, ma sarà lei a decidere del suo futuro. La vita è sua, tocca a lei scegliere se accettare o meno, se perdonarlo o no.

D’altronde dice che perdonare non vuol dire essere deboli, ma essere più forti di quanto si possa pensare. La sua speranza più grande è riuscire a perdonarlo e ritornare con lui che tra alti e bassi l’ha fatta stare bene sempre. Sogna una vita da condividere con un uomo che la meriti, Pietro nonostante gli ultimi scivoloni ha dimostrato più volte di essere all’altezza.