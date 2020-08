Deborah Togni ecco chi è la nuova fidanzata di Jeremias Rodriguez

Deborah Togni, assistente di volo, in vacanza con la famiglia di Jeremias

Deborah Togni, così si chiama la nuova fiamma di Jeremias Rodriguez, che in casa Rodriguez sembrerebbe essersi già ben inserita. Nel cuore del 31enne, Soleil Sorge è stata ben rimpiazzata, l’assistente di volo napoletana è riuscita a rubargli il cuore. In questo momento i due ragazzi sono insieme in vacanza, stanno trascorrendo in bellissima compagnia momenti di pace e serenità in tutte le regioni italiane.

Prima sono stati in compagnia degli amici comuni, poi insieme a Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser dei quali si sta parlando tantissimo perché si pensa siano stati resi vittime della crisi sentimentale di coppia che li avrebbe momentaneamente allontanati. (Continua dopo la foto)

Deborah Togni ha conosciuto la famiglia di lui che la adora, semplice, bella e simpatica non si poteva desiderare di meglio

Deborah Togni a differenza delle ex fidanzate del ragazzo è stata presentata alla famiglia sin da subito, stanno insieme da qualche mese e forse nemmeno. In questi giorni infatti sono in vacanza nella villa dei genitori di lui, Veronica Cozzani e Gustavo Rodriguez. Insomma tutti insieme come una grande famiglia. Secondo gli scatti pubblicati sui social, Deborah si è ben ambientata in casa, infatti si vede impegnata tra i fornelli con la mamma e la cognata come se fosse a casa sua.

Nel frattempo invece gli uomini giocano, suonano, cantano in piscina. Deborah è totalmente a suo agio, ha legato con tutti loro, che l’hanno ben accettata, diversamente da Soleil che non era vista di buon occhio e che ai tempi ha attirato dissensi e commenti poco carini. Lei invece è una ragazza molto semplice, è sempre in viaggio dato che lavora sui voli, ma quando è sulla terraferma ne approfitta per stare più tempo possibile con Jeremias.

I piani di Jeremias totalmente scombinati, ma ne vale assolutamente la pena

In una delle ultime interviste il ragazzo aveva affermato di voler trascorrere l’estate da solo, di volersela godere fino in fondo dato le ultime esperienze negative che l’hanno fatto stare male. Invece qualcosa anzi qualcuno, una bellissima mora, ha rovinato e mandato a monte tutti i suoi piani. E’ tanto innamorato da farla entrare in casa dopo pochissimi giorni dall’inizio della relazione. E’ stato lui oltretutto a scegliere di ufficializzare la relazione pubblicando una foto in cui è abbracciato a lei.

Inutile dire che sono subito arrivati tantissimi commenti perchè sono piaciuti avendo dato l’impressione di essere oltre che simili, anche affiatati e complici. I follower sono entusiasti. Jeremias questa volta ha trovato davvero la sua anima gemella.