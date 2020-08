Uomini e donne, Pamela Barretta rompe il silenzio su Enzo Capo: “mi ha fatto le corna” (FOTO)

Pamela Barretta smaschera il suo ex fidanzato

Nonostante la vecchia edizione di Uomini e Donne sia finita da un pezzo e ne stia cominciando una nuova, dame e cavalieri non smettono di essere i protagonisti del gossip. Questa volta l’attenzione si è concentrata su Pamela Barretta ed Enzo Capo.

La storia tra i due non ha avuto una lunga durata e come tutti sanno non è finita nel migliore dei modi. Più di una volta, la dama ha fatto intendere che la colpa fosse di Enzo Capo e nelle scorse ore è arrivata la conferma dalla diretta interessata.

Enzo Capo ha tradito l’ex dama di uomini e donne

Continuano le frecciatine tra i due ex protagonisti di Uomini e donne. Pamela Barretta pochi instanti fa insieme ad Amedeo Verza ha commentato una stories del suo ex cancellata. Il cavaliere del Trono Over che ha interrotto la relazione con la dama è fidanzato con una donna ma ieri è stato colto di sorpresa con una 23enne.

La verità a detta detta di Pamela è uscita a galla ed Enzo finalmente è stato smascherato. Ha tradito non solo l’attuale fidanzata Lucrezia, ma anche lei in passato. “Mi hanno descritto in malo modo proprio per salvarsi la faccia, ma io non mi sbagliavo” ha dichiarato la dama.

Lo sfogo della dama: “La verità esce sempre a galla

Ad aiutare la dama di Uomini e donne, il suo amico Amedeo Venza. Il noto blogger salentino, nelle scorse ore ha fatto uscire a galla la verità su Enzo Capo. A quanto pare, ma soprattutto a detta della Barretta che già diverse volte ha detto la sua sulla questione, il cavaliere è solito tradire le donne e lei lo sa per esperienza.

Pamela è stata tradita da Enzo Capo, almeno questo è quello che sostiene lei e che ha comunicato ai suoi numerosi follower. Ora si riesce a capire anche il motivo del suo malessere dopo la rottura con l’imprenditore napoletano . “La verità esce sempre a galla” . Durante una delle ultime puntate di uomini e donne, l’ex coppia ha avuto un duro confronto. Lui l’ha accusata di sentirsi con i suoi ex mentre lei ha sempre sostenuto di non essere stata rispettata.