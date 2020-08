Il figlio di Nina Moric sta male? Lei spaventa: “Non posso prometterti che ti salverò…” (FOTO)

Questo non sembra essere un periodo molto semplice per Nina Moric considerando l’ultimo contenuto che ha pubblicato su suo figlio Carlos. Sono diversi giorni che la modella sta sfoggiando sguardi tristi e malinconici sul suo profilo Instagram.

Per tale ragione, molte persone stanno cominciando a pensare che ci sia qualcosa che non va. Lei non è stata molto chiara, ma le sue ultime dichiarazioni hanno generato una grande preoccupazione.

Il preoccupante post di Nina Moric sul figlio

Tra le recenti Instagram Stories, Nina Moric ha pubblicato una foto che riprende suo figlio. A corredo dell’immagine c’è una didascalia alquanto preoccupante. Nello scatto, Carlos è ripreso di spalle, intento ad abbracciare (probabilmente la sua mamma) e sul viso ha uno splendido sorriso. La croata, però, ha aggiunto delle frasi che fanno molto pensare. Nel dettaglio, ha scritto di non sapere con esattezza se riuscirà a salvare suo figlio, ma sicuramente farà di tutto per provarci.

Carlos è la sua ragione di vita al momento, pertanto, sarà sempre in prima linea a proteggerlo. Inoltre, la donna ha anche voluto fare un augurio al giovane dicendogli che, comunque vada, lei rimarrà sempre al suo fianco. Ma cosa dovrà affrontare di così pericoloso l’appena diciottenne? L’ex di Corona non ha voluto fare ulteriori chiarimenti, lasciando gli utenti del web con il fiato sospeso. (Continua dopo il post)

Brutto periodo per la modella

Nel frattempo, prima di pubblicare la foto di suo figlio, Nina Moric ha pubblicato un post nel quale ha un viso parecchio triste. Nello scatto la donna sfoggia una forma fisica perfetta, ma il suo volto cela tanto malessere. Molti fan si sono accorti della cosa ed hanno cominciato a fare domande esplicite alla diretta interessata. Tra i commenti c’è chi le ha chiesto a cosa stesse pensando in quel momento e lei ha risposto che vorrebbe tanto scappare.

Altre persone, invece, hanno provato ad esortarla a sorridere e a gettarsi i problemi alle spalle. Per il momento, però, la Moric non riesce a mettere da parte ciò che sta frullando nella sua testa e si augura che questo malessere sparisca dalla sua vita al più presto. Quando una fan le ha augurato di uscire da questo momento buio, lei ha commentato con l’emoticon delle mani in preghiera, segno che è ciò che si augura anche lei.