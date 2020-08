Alessandro Preziosi, gossip confermato, l’attore è nuovamente innamorato (FOTO)

Alessandro Preziosi pizzicato in ottima compagnia, si tratta di una bionda misteriosa

Alessandro Preziosi è stato beccato in compagnia di una bellissima donna, bionda, misteriosa. E’ evidente che i due abbiano una certa confidenza, una bellissima sintonia che li rende una coppia fantastica. Le prime foto di Alessandro in compagnia della donna sono uscite sul giornale Oggi. L’attore è di fianco alla donna, adesso nella sua vita sembra splendere il sole, dato che dà l’impressione di essere felicissimo.

L’attore napoletano per diversi mesi single, si era ripromesso di rimanere tale per un lungo periodo. Ma in amore è impossibile fare calcoli, perché proprio come in questo caso arriva qualcuno pronto a scombussolare i piani e a cambiare il destino, anche quando meno te lo aspetti. (Continua dopo la foto)

Alessandro Preziosi, una balla bella passeggiata a Piazza Navona, romantici e complici come pochi

Alessandro Preziosi e la sua nuova fidanzata sono stati beccati insieme a Piazza Navona. I due piccioncini stavano facendo una bella passeggiata proprio nei pressi di una trattoria dove si fermano a pranzare spesso. In base a quello che dice la popolazione del luogo, i due si incontrano proprio lì per dedicarsi qualche oretta di solitudine, nella totale privacy. Nessuno ha avuto modo di parlare con loro, di venire a conoscenza dei dettagli più importanti della loro frequentazione o relazione. Non ci vuole molto a capire che sono intimi, confidenziale e collaborativi.

Uno degli atteggiamenti più intimi ci sembrerebbe voler spiegare che la bionda stesse facendo notare ad Alessandro di essere ingrassato in maniera notevole e lodevole in quest’ultimo periodo. Difatti impossibile non notare come Preziosi abbia messo su pancia forse per il lockdown e la quarantena a casa. Potrebbe essere stato anche l’amore che ha aumentato l’appetito e gli ha regalato i chili di troppo.

Le precedenti relazioni dell’attore non sono andate benissimo ma questa potrebbe essere la volta buona

Ad oggi nonostante le foto e le varie dichiarazioni, i diretti interessati non hanno ancora confermato nella frequentazione, né tanto meno l’inizio di una relazione amorosa. Lui è stato tanto sfortunato in amore, ricordiamo per esempio la relazione nel 1995 con Rossella Zito dall’amore dei due nacque il primo figlio Andrea Eduardo.

Poi ha avuto una relazione importante con Vittoria Puccini con la quale ha dato alla luce il secondo figlio, una bellissima ragazza di 14 anni, Elena. Poi dopo aver concluso la relazione con Vittoria, ne ha iniziato una terza nel 2017 con Greta Carandini. Arriviamo così alla primavera dell’anno scorso durante la quale si è parlato di un flirt tra l’attore e l’ex di Lapo Elkann, Bianca Brandolini D’Adda.