Chiara Ferragni nel mirino, ancora critiche per il lato B: “non so chi ti modifica le foto ma… “(FOTO)

La modella e influencer in vacanza con la sua famiglia

Chiara Ferragni ancora una volta è finita nel mirino del web. In questo caso la famosissima influencer italiana è stata presa di mira per il suo Lato B, considerato da qualcuno troppo ‘perfetto’. In un epoca dove sui social si condivide dalle gioie ai dolori, la moglie di Fedez ha ben pensato di scatenare i suoi fan con uno scatto da togliere il fiato che però ha lasciato un piccolo dubbio. Vediamo insieme cosa è successo. (Continua dopo il post)

Chiara Ferragni mostra il suo lato B

L’influencer è in vacanza in Sardegna con il marito Fedez, il figlio Leone, mamma Marina e le sorelle Valentina e Francesca e il suocero. Chiara Ferragni ha postato su Instagram un lato B da urlo. Con addosso un micro costumino bianco si è voltata di spalle, lasciando libera l’immaginazione.

Il suo lato B è completamente fuori e in tanti hanno perso la testa davanti a tanto splendore. Immediati i commenti delle fan che senza giri di parole l’hanno riempita di complimenti: “Sei bellissima, ma come fai ad essere perfetta? Che C**o”.

Accanto ai tanti elogi, Chiara Ferragni si è trovata di fronte ad un commento al quanto curioso. Un suo seguace le ha fatto notare che chi le ha modificato l’immagine non ha fatto un bel lavoro. “Chi come me ha lavorato in photoshop e programmi simili se ne accorge subito. Non condanno gli usi di questi strumenti ma Chiara questa volta non è venuto un bel lavoro.” (Continua dopo la foto)

Le critiche dei fan

Chiara Ferragni non è solita a rispondere alle critiche da parte dei fan e di sicuro non lo farà nemmeno questa volta. Di recente, però, la giovane influencer ha voluto tranquillizzare alcune sue seguaci spiegando loro che anche lei come tutte ha delle imperfezioni.

Oltre ad aver avuto in passato problemi con la pelle, dalla quale era ossessionata, come tantissime donne giovani e non, ha la cellulite. Con il tempo ha imparato ad accettare i suoi difetti e da quando è iniziata ad essere più ‘sana’ e meno ossessiva tutto è cambiato. “Mi accetto così”.