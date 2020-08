Lamberto Sposini dimenticato dalla Rai ma non dai fan, l’abbraccio social: “Ti stiamo aspettando”

Lamberto Sposini, nove anni dopo l’ictus, i fan non lo hanno dimenticato

Lamberto Sposini nonostante la lunga assenza dal piccolo schermo, giorno dopo giorno, si è guadagnato un posto nei cuori degli italiani. Elegante, gentile e composto l’ex giornalista continua a interagire con i suoi seguaci attraverso i social, condividendo pezzi della sua quotidianità.

Il 29 aprile 2011 la sua vita è cambiata per sempre. Come in tanti ricordano, è stato colpito da un’emorragia cerebrale nello studio de La vita in diretta poco prima della messa in onda. Oggi, a causa delle difficoltà motorie e della perdita della parola è un altro uomo ed ha bisogno di continua assistenza. Malgrado il suo ‘addio’ il pubblico non ha mai smesso di chiedere di lui e di sperare in un suo ritorno in televisione.

Lamberto Sposini dimenticato dalla Rai

Dopo il brutto incidente in casa Rai, la famiglia di Lamberto Sposini ha iniziato un battaglia legale, chiedendo un risarcimento in primo grado di 11 milioni di euro. Le parti non hanno trovato almeno fino ad oggi un accordo e tempo fa l’avvocato della figlia Matilde, aveva detto: “Il mutismo della Rai che pare quasi disinteresse”.

Il giornalista ha trascorso anni svolgendo il proprio lavoro e le proprie mansioni ma sembra sia stato abbandonato. Tra i pochi che negli anni gli hanno mostrato affetto e amicizia, Barbara D’Uro e Massimo Giletti, spesso invitandolo in collegamento nelle loro rispettive trasmissioni.“Ha dato tanto, non c’è memoria” accusava la famiglia di Lamberto Sposini nel 2019. Da allora della vicenda legale con la Rai non se ne è più saputo niente.

L’affetto e l’amore dei fan

Sono in tanti, infatti, a seguire Lamberto Sposini sul suo profilo Instagram dimostrandogli ogni giorno affetto e ammirazione. In questi giorni, dopo una lunga assenza, l’ex conduttore è tornato attivo sui social postando uno scatto molto dolce.

Nel dettaglio ha pubblicato un mazzo di girasoli per la signora Margherita, ricevuti da sua figlia Matilde… Accanto a l’immagine tantissimi like ma anche commenti. “Lamberto siamo sempre qui che ti aspettiamo”; “Lamberto, ti voglio bene e mi manchi”; “Lamberto datti una mossa e torna in tv…siamo in tanti ad aspettarti.”