Sammy Hassan sfogo furioso: “Non vi permettete di insultare la madre di mio figlio, ce**e” (FOTO)

Dopo tanti rumors e pettegolezzi, finalmente, Sammy Hassan ha deciso di rompere il silenzio sui social e di dare luogo ad un duro sfogo. Il giovane si è scusato per l’assenza e poi è passato al fulcro della questione.

Nello specifico, l’ex corteggiatore di Uomini e Donne ha attaccato tutti coloro i quali lo hanno insultato in questo periodo. Il giovane ha, dunque, chiarito anche la sua posizione sentimentale e non solo.

Lo sfogo di Sammy Hassan

Sammy Hassan ha fatto uno sfogo furioso su Instagram in cui ha spiegato, una volta per tutte, la sua posizione. In questi giorni, molti utenti del web hanno notato la sua assenza dai social ed hanno provveduto ad inondarlo di domande. Inoltre, diversi influencer hanno diffuso segnalazioni sul suo conto basate sul fatto che il giovane potesse essere tornato con la sua ex moglie. I due sono stati avvistati insieme, in atteggiamenti anche parecchio complici. Questo, dunque, ha immediatamente condotto verso un’unica direzione.

A quanto pare, però, la verità non è quella trapelata fino ad ora. Sammy, infatti, ha smentito categoricamente di essere tornato con Elena, la madre di suo figlio. Il protagonista ha anche aggiunto che non avrebbe nulla da nascondere se questa fosse la verità. Tornare con la sua ex sarebbe un fatto bellissimo, specie per il bene di Christian, il loro bambino, tuttavia, non è così.

La difesa della madre di suo figlio

Se Sammy e la sua ex sono stati avvistati insieme è semplicemente perché hanno deciso di trascorrere una vacanza in armonia con Christianino in modo da regalargli una boccata d’aria in questo periodo davvero disastroso. A causa del Covid e della conseguente emergenza sanitaria, infatti, anche il piccolo è stato costretto in casa per mesi, lontano dai familiari, pertanto, i due genitori hanno deciso, di comune accordo, di ritagliarsi un po’ di tempo da trascorrere con lui.

Nel corso dello sfogo, Sammy Hassan ha detto di essere stato benissimo, in quanto ha visto suo figlio davvero felice. Tutte le persone che hanno parlato in questi giorni non si sarebbero dovuti permettere di giudicare e di intervenire in una vicenda così privata. Hassan ha esortato questi individui a non azzardarsi mai più ad offendere la madre di suo figlio, perché non c’entra niente in tutta questa storia. Il ragazzo ha concluso chiamando “ce**e” tutte quelle che l’hanno insultato.