Cecilia Rodriguez in vacanza con Ignazio Moser, nuova lite?

Momenti difficili per Cecilia Rodriguez! Quando, infatti, sembrava che ogni tipo di attrito con Ignazio Moser fosse ormai superato, ecco che il sospetto di una nuova crisi aleggia sulla coppia. Eppure soltanto poche ore fa i due, apparentemente più innamorati che mai, si erano mostrati insieme su un aereo pronti a trascorrere insieme una vacanza a Porto Cervo.

La Sardegna, comunque, non deve aver portato bene dal momento che, dopo primi attimi di serenità, Cecilia Rodriguez ed il fidanzato hanno ricominciato a litigare. In base alle ultime indiscrezioni pare addirittura che i due siano nuovamente sull’orlo di una crisi sentimentale. Cos’è accaduto?

Cecilia Rodriguez e Ignazio, vacanza litigiosa

Cecilia Rodriguez ed Ignazio Moser, che tra l’altro festeggeranno tre anni a breve, erano partiti per la Sardegna pochissimi giorni fa. Dopo aver trascorso un periodo separati in cui la ragazza argentina aveva trascorso qualche giorno con la mamma e la sorella Belen Rodriguez ed il ragazzo, invece, con gli amici. Proprio questi, resosi conto di sentire la mancanza della compagna, le aveva chiesto di trascorrere alcuni giorni insieme.

Se la partenza per Porto Cervo aveva fatto ben sperare i fans della coppia, ben presto tutto si è perso in una bolla di sapone. Dopo pochi istanti di spensieratezza, infatti, sono ripresi i litigi causati, a quanto pare, da una serata in discoteca. Sia Cecilia Rodriguez che Ignazio Moser sono sempre stati molto attivi sui social dove hanno spesso postato momenti della propria quotidianità. In quest’occasione, invece, hanno deciso di trincerarsi dietro il silenzio e di non commentare quanto sta accadendo.

I motivi della crisi

Quali siano i motivi che abbiano portato la nube della crisi di coppia su Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser non è ben chiaro. Nessuno dei due ha fornito spiegazioni in merito ed il web pullula di ipotesi di vario tipo. I fans della coppia, numerosissimi, si chiedono quale sarà il destino dei due e se queste incomprensioni potranno essere sconfitte dall’amore.

In merito a quest’ultima discussione, avvenuta in una discoteca sarda, alcuni testimoni presenti hanno raccontato che il motivo della lite si celerebbe nella gelosia. A questo punto, tutti si chiedono a chi appartenga questa gelosia, a Cecilia Rodriguez o al bel Moser? Nei prossimi giorni non mancheranno gli sviluppi in merito, magari ne sapremo qualcosa in più su questa coppia che, sin dal momento in cui è nata al Grande Fratello VIP, ci ha fatto sognare.