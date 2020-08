Giulia De Lellis si veste da sposa, ecco la reazione dell’ex suocera (Foto)

Cosa stia accadendo tra Giulia De Lellis e Andrea Damante non è ancora molto chiaro. Sono diverse, comunque, le voci che parlano di una crisi non indifferente per i Damellis che, comunque, stanno vivendo questo periodo da separati. C’è chi parla semplicemente di una pausa di riflessione ma né la De Lellis, né Damante hanno finora chiarito i veri motivi.

Giulia De Lellis ha soltanto confermato, in un post, di passare un momento abbastanza triste della sua vita. Qualcosa a che vedere con la storia con Damante? Nel frattempo, una foto dell’influencer vestita da sposa ha fatto il giro del web suscitando numerose reazioni da parte dei fans. Tra i commenti spicca anche quello dell’ex suocera. Cos’ha scritto? Vediamolo.

Giulia De Lellis in abito da sposa

Giulia De Lellis l’ha confessato sui social “È un momento particolare della nostra vita, siamo entrambi un po’ tristi” ha detto riferendosi a lei e a Damante. Nel momento in cui Andrea Damante partecipa al matrimonio della cugina, a cui la De Lellis non ha partecipato, anche la ragazza, però, ha voluto vestirsi da sposa e postare la foto sul proprio profilo social. Uno scatto che ha lasciato davvero tutti a bocca aperta.

Si tratta di una foto senza esagerazioni in cui Giulia De Lellis, bellissima, è seduta su un divano molto elegante e sfoggia un bel sorriso. L’abito che l’influencer sta pubblicizzando appartiene ad Atelier Emé e prevede una generosa scollatura e un volant che adorna l’intera gonna. Non è la prima volta che la ragazza indossa questo abito che aveva già provato in atelier postandone le foto. Dato il riscontro positivo dei fans, la De Lellis scrive in didascalia “Il vostro preferito”.

Le reazioni sui social

Le reazioni sui social a questa particolare foto di Giulia De Lellis non hanno tardato ad arrivare. La ragazza ha ricevuto molto like in pochissimo tempo ed anche i commenti sono tutti entusiastici ed estasiati dalla bellezza dell’abito e della modella. A colpire l’attenzione dei fans è, però, un commento in particolare, quello della mamma di Andrea Damante, ex suocera della De Lellis.

“Bellissima come sempre” ha scritto Valentina Fasciana commentando la foto di Giulia De Lellis, ex nuora a cui, dopo anni di conoscenza è molto legata. A questo punto non rimane che attendere ulteriori sviluppi. I Damellis sono davvero solo un ricordo oppure si tratta, come sperano in molti, di una pausa di riflessione?