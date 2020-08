Barbara D’Urso spiazza i fans, “Buonanotte da me e da..” (Foto)

Barbara D’Urso si gode le vacanze e lo fa condividendo diversi scatti delle sue giornate insieme ai fans. La messa in onda dei suoi programmi e, quindi, il rientro al lavoro, avverrà attorno alla metà di settembre per cui c’è ancora tempo per rilassarsi un po’. Nelle ultime ore, poi, la D’Urso ha condiviso una foto in cui, come altre volte, augura la buonanotte ai fans ma in modo un po’ particolare.

Barbara D’Urso, infatti, ha scattato un selfie che la ritrae già a letto, coperta solo dal lenzuolo e interamente senza trucco. Insomma, una foto al naturale la cui didascalia ha fatto obbalzare i fans. Ad attirare la loro attenzione, infatti, la parola “fidanzato”. La conduttrice trascorre le notti con un uomo misterioso? Vediamo come stanno le cose.

Barbara D’Urso, a letto con…

Barbara D’Urso è sempre stata molto ironica sui social e non ha mai disdegnato alcun tipo di provocazione. E proprio questo sarà stato alla base del post di alcune ore fa in cui, salutando i propri fans e dando loro appuntamento all’indomani, ha pubblicato una foto che la ritrae già a letto completamente struccata e con un lenzuolo bianco a ricoprirle il corpo. “Buonanotte da me e dal mio fidanzato” scrive nella didascalia.

Una frase che, senza prima osservare bene la foto, farebbe sobbalzare chiunque sulla sedia. Barbara D’Urso ha un nuovo fidanzato e lo presenta in questo modo? E invece no! Osservando bene l’immagine, è possibile dare sin da subito un’identità, o pseudo tale, al “fidanzatino” che divide il letto con la conduttrice. Si tratta di un tenero cagnolino di peluche che, a quanto pare, le fa compagnia durante la notte.

Le reazioni e la vita privata

Le reazioni al post di Barbara D’Urso non si sono fatte, ovviamente, attendere. In moltissimi i fans che le hanno risposto, augurandole a loro volta la buonanotte e sottolineando tutta la sua bellezza. Ed in merito al “fidanzato”? L’ennesima provocazione ben riuscita che, prendendo la vita un po’ così come viene, ha fatto sorridere tutti i followers che l’hanno commentata abbastanza divertiti.

Per quanto riguarda la vita privata, Barbara D’Urso ha avuto una vita un po’ travagliata. Ha avuto relazioni con nomi noti come Memo Remigi, Vasco Rossi e Miguel Bosè. Dal matrimonio con l’imprenditore Mauro Berardi ha avuto due figli (Giammauro ed Emanuele) mentre l’ultima storia, con il ballerino Michele Carfora, si è conclusa col divorzio nel 2008.