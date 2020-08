Lorenzo Amoruso approda a Uomini e Donne come opinionista?

Lorenzo Amoruso è stato, insieme alla compagna Manila Nazzaro, tra i principali protagonisti dell’ultima edizione di Temptation Island. Un successo che è proseguito anche al di fuori del reality dove la coppia risulta essere una di quelle più amate sui social. Nelle ultime ore, poi, si sta facendo largo un’ipotesi sulla vita lavorativa dell’ex calciatore della Fiorentina all’interno del mondo televisivo.

Se Lorenzo Amoruso è già opinionista calcistico, è anche vero che la voglia di stabilizzarsi con Manila Nazzaro a Roma potrebbe destabilizzarlo un po’. A mettere una toppa pare ci abbia pensato Maria De Filippi. Queen Mary, fiutando il potenziale dell’uomo, pare gli abbia proposto il ruolo di opinionista all’interno di Uomini e Donne sostituendo Tiny che, ormai, è certo che andrà via. Come stanno le cose?

Lorenzo Amoruso a Uomini e Donne? Trattative in corso

La prossima stagione di Uomini e Donne, che debutterà a settembre, potrebbe riservarci molte più sorprese del previsto. Se si vocifera, infatti, di un cambio di ruolo per Gemma Galgani, è certo che Tiny abbandonerà il programma. Al suo posto, secondo le intenzioni di Maria De Filippi, potrebbe arrivare proprio Lorenzo Amoruso a cui, pare, sia già stata fatta una proposta in tal senso.

Lorenzo Amoruso non ha fornito una conferma ufficiale ma nemmeno una smentita soffermandosi a dire che l’idea di commentare qualcosa di diverso dal calcio potrebbe interessargli. In più, come anticipato, lavorare a Roma renderebbe le cose più semplici anche sul profilo privato dal momento che l’ex calciatore ha intenzione di convivere con Manila Nazzaro. Si attendono, comunque, conferme ufficiali senza le quali questa rimane pur sempre solo una voce.

Un successo inaspettato

Lorenzo Amoruso e Manila Nazzaro erano di certo molto attesi a Temptation Island ma nessuno avrebbe pensato che i due avrebbero ottenuto questo grande successo. Il comportamento dell’ex calciatore, in particolare, è stato esemplare durante i 21 giorni trascorsi al villaggio. Ha, poi, dimostrato di amare la sua donna, l’ha rispettata ed è stato un punto di riferimento per gli altri.

Sono state diverse le occasioni in cui Lorenzo Amoruso ha commentato il percorso degli altri fidanzati molte volte cercando di consigliarli al meglio. Atteggiamento molto apprezzato dai fans che si sono rivisti in lui in più di un’occasione. Una tra tutte riguarda le critiche mosse ad Anna, paragonata ad una vera e propria iena, per il suo comportamento verso Andrea. Come andrà a finire? Lo sapremo presto!