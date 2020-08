Gianmaria Antinolfi, parla l’ex compagna “Lui non è fedele..”

Dopo la rottura molto chiacchierata con Stefano De Martino, Belen Rodriguez ha avuto un flirt con Gianmaria Antinolfi. Da recenti indiscrezioni, però, emerge che questa storia, nata in maniera così veloce, è finita in maniera altrettanto repentina. Tra la showgirl argentina e l’imprenditore partenopeo non ci sarebbe più nulla.

A confermare la rottura tra Gianmaria Antinolfi e Belen Rodriguez è stata la sua ex compagna con cui, pare, l’uomo si sarebbe sfogato alcuni giorni fa. Emersa, dunque, tutta la verità sulla rottura. Sembra, inoltre, che non vi sia nessun ritorno di fiamma con l’ex compagna ma che, al contrario, questa separazione stia portando molta sofferenza. Quali sono i dettagli? Vediamoli.

Le bugie di Gianmaria Antinolfi

Chi si sta chiedendo come mai tra Belen Rodriguez e Gianmaria Antinolfi sia già finita, potrebbe trovare risposta nelle parole dell’ex compagna dell’uomo, Mariela Ballesteros. La donna, imprenditrice argentina, ha vissuto una storia d’amore abbastanza lunga con Antinolfi al quale è stata legata, fino al 2018, per quattro anni. Intervistata dal settimanale Chi, la donna ha svelato un brutto vizio dell’ex compagno, ovvero dire le bugie.

“Lui si presenta come un imprenditore del gruppo del lusso Kering” sostiene la donna parlando di Gianmaria Antinolfi. Poi prosegue “In realtà non è né imprenditore, né milionario ma semplicemente un impiegato di questo colosso”. Il vero affondo arriva, però, quando la donna sostiene che l’ex compagno non è fedele. “Nei sentimenti non è stabile” sostiene “Sono sicura di non conoscere tutta la verità sulla nostra storia, ma oggi poco mi importa”. Che la donna ipotizzi di essere stata tradita?

La sofferenza dietro la separazione

Se tra Gianmaria Antinolfi e la Ballesteros è ormai finita da diverso tempo, l’imprenditrice argentina ha raccontato come il ragazzo abbia preso davvero male la separazione dall’ex moglie di De Martino. “Lui sta soffrendo” ha sostenuto senza, però, entrare troppo nei dettagli che, molto probabilmente, entreranno in gioco a giorni. Sulla paparazzata che li ha visti insieme, la donna ha replicato che i due ex si trovavano nello stesso posto perché ospiti di amici in comune. Nulla, quindi, al di là di un rapporto amichevole.

Ed è proprio in quell’occasione, fuori dal locale del compagno Andrea Celin, che la donna avrebbe raccolto le confidenze e la sofferenza di Gianmaria Antinolfi. Se dietro la separazione potrebbero esserci gli inganni del ragazzo non è chiaro. C’è chi sostiene, però, che la Rodriguez ami ancora Stefano De Martino.