Laura Pausini sui social col ghiaccio sulle caviglie, cos’è successo? (Foto)

Laura Pausini è indubbiamente una delle cantanti italiane più amate al mondo. Sono milioni i fans che quotidianamente la seguono sui social dove la Pausini ama condividere alcuni momenti della sua vita. Nelle ultime ore, una foto postata in cui la si vede con il ghiaccio sulle caviglie ha fatto sobbalzare i fans che, immediatamente, si sono preoccupati molto.

Laura Pausini è tra le artiste più seguite sui social network e non stupisce, quindi, che la foto che la ritrae con le caviglie fasciate da una certa quantità di ghiaccio abbia messo tutti in allarme. Cosa le è successo? Se lo sono chiesti in tanti ed è stata lei stessa a dare una spiegazione. Vediamola.

Laura Pausini, problemi alle caviglie

“Quando hai due marmotte al posto delle caviglie”, sono queste le parole che Laura Pausini ha utilizzato, poche ore fa, per giustificare la foto appena postata sui social. Uno scatto che inquadra le gambe della cantante ma che pone l’accento su un dettaglio non di poco conto: le caviglie. Entrambe, infatti, sono “nascoste” sotto una notevole quantità di ghiaccio, sinonimo che qualcosa proprio non va per il verso giusto.

Il testo con cui Laura Pausini, con la simpatia che da sempre la contraddistingue, ha abbinato alla fotografia non spiegava assolutamente il problema e le cause che avessero portato la cantante a questo punto. A fare chiarezza ci ha pensato lei specificando di aver camminato troppo e di averne risentito perché poco abituata a questi sforzi. La causa, dunque, sarebbe una bella gita in famiglia, con tanto di escursione in montagna, che le è costata un bel “bagno” di ghiaccio.

Le reazioni dei fans

Le reazioni al post di Laura Pausini in cui mostrava di passare un momento non facile e di avere, evidentemente, le caviglie gonfie, non hanno tardato ad arrivare. La foto ha avuto un riscontro immediato da parte dei fans che, sin dai primi minuti, si sono precipitati a chiedere alla loro beniamina cosa le fosse accaduto.

Laura Pausini, tra l’altro, aveva parlato ultimamente della sua salute rivelando di aver passato un momento non facile, diversi anni fa, a causa di una grave malattia. Non è chiaro di cosa si trattasse dal momento che la cantante non l’ha specificato, ma dalle sue parole è chiaro come abbia saggiato molto da vicino cosa significhino sofferenza e dolore. Tutto, comunque, sembra passato soprattutto grazie all’aiuto dell’amico di sempre Pippo Baudo.