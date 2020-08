Ilenia Lazzarin pesantemente criticata sui social, “Non doveva intromettersi…”

Ormai non è un segreto: Belen Rodriguez e Stefano De Martino si sono lasciati. Sono stati in molti ad esprimere il loro parere in merito e, negli ultimi giorni, anche Ilenia Lazzarin ha detto la sua commentando un post sui social network. Quanto scritto, però, ha letteralmente fatto infuriare alcuni fans che l’hanno pesantemente redarguita.

Quale sarebbe la colpa della bella Ilenia Lazzarin? Semplicemente quella di aver usato un aggettivo per Stefano De Martino che non è piaciuto ai suoi fans. Ma cos’ha detto di così grave? E soprattutto come ha reagito l’attrice a tutto questo putiferio? Vediamolo.

Il precedente

Ilenia Lazzarin ha commentato un post sui social e, ad un certo punto, deve aver pensato “Chi me l’ha fatto fare?”. A maggior ragione perché i commenti per la coppia formata da Belen Rodriguez e Stefano De Martino non si sprecano certo! Eppure, un paio di parole dette dall’attrice di Un posto al sole hanno creato una vera e propria tempesta social in cui la ragazza si è trovata letteralmente catapultata.

Il post in questione era rappresentato da una foto di Belen Rodriguez a cui Ilenia Lazzarin ha commentato semplicemente “De Martino è un folle“. Una frase, questa, che non è stata ben vista dai fans del ballerino che non hanno perso ad attaccare l’attrice. Le critiche sono arrivate direttamente via social senza nemmeno chiedersi, oltretutto, quale fosse il significato del commento. A chiarirlo, però, ci ha pensato la diretta interessata che ha replicato in tutto e per tutto.

La replica di Ilenia Lazzarin

Ilenia Lazzarin ha parlato, in una recentissima intervista, delle polemiche che l’hanno travolta negli ultimi giorni. La giovane attrice ha tenuto a replicare alle accuse specificando che l’intento del suo commento non era assolutamente quello di offendere De Martino. “Si è creato un putiferio inutilmente“ ha detto, proseguendo “volevo fare un complimento a Belen sottolineando la sua bellezza”.

Ilenia Lazzarin specifica, quindi, “Mi sono riferita a De Martino scrivendo che era un folle per dire che Belen era stratosterica. Non mi sono permessa di mettere bocca nella loro relazione”. In definitiva, la Lazzarin ha espresso il suo pensiero sul fatto che solo un pazzo potrebbe lasciarsi scappare una bellezza come Belen. Allo stesso modo, comunque, la ragazza ha sottolineato che, al posto di Belen, avrebbe comunque poderato bene la scelta dal momento che di mezzo c’è un bambino e che il matrimonio non è un gioco.