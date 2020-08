Jasmine Carrisi, la confessione indita della figlia di Al Bano: “Mi mette paura…”

Jasmine Carrisi e il successo con la sua canzone rap Ego

Da qualche settimana Jasmine Carrisi ha praticamente rubato la scena ai suoi genitori. Infatti, col debutto del suo primo brano, Ego’, non si fa altro che parlare della 19enne a discapito di Al Bano e Loredana Lecciso. La ragazza che il prossimo settembre lascerà la Puglia per trasferirsi a Milano a studiare, con la sua canzone rap sta scalando le classifiche.

Un successo che potrebbe aprire molto preso le porte per una sua partecipazione in coppa col padre al Festival di Sanremo. E a tal proposito, parlando della kermesse canora più importante del nostro Paese, la giovane in una recente intervista al magazine Voi ha confessato di avere un po’ di paura.

La primogenita di Al Bano e Loredana Lecciso ha un po’ di paura

A quanto apre Jasmine Carrisi sembra pià che determinata a seguire la stessa strada del padre Al Bano. Ovviamente la 19enne non canta lo stesso stile del Maestro di Cellino San Marco ma quello rapper, in voga da qualche tempo tra i ragazzi. Infatti il brano contiene un linguaggio adeguando al momento e parla di tematiche attuali.

Di recente la primogenita di Al Bano e Loredana Lecciso è stata intervistata dal periodico Voi e sulla possibilità di partecipare un giorno al Festival di Sanremo, la ragazza ha espresso il suo giudizio. “Non direi mai di no… ma chiaramente sarebbe prematuro per me. È ancora troppo presto per affrontare questa esperienza. Quel palco un po’ mi mette paura. Devo ancora fare tanta gavetta”, ha confidato la sorella maggiore di Bido.

Jasmine Carrisi e il rapporto con la madre Loredana Lecciso

Ma nel corso della recente intervista, oltre al suo futuro fatto di canzoni e di studi, la bella Jasmine Carrisi ha parlato anche del suo rapporto che ha con la madre Loredana Lecciso. Quest’ultima, nonostante sia una donna super moderna ed emancipata, agli occhi della 19enne è sempre una madre che a volte è pure severa.

Inoltre la giovane che da un anno è felicemente fidanzata col coetaneo Alessandro Greco, parlando dell’ex soubrette salentina ha detto: “La considero più una mamma che un’amica. Mi segue molto, ma è anche un po’ paranoica”. Arriverà la replica da parte della diretta interessata?