Elisa Isoardi, disavventura in vacanza: la conduttrice costretta a scappare altrove

Elisa Isoardi in vacanza con una sua migliore amica

Dopo la chiusura definitiva de La prova del cuoco Elisa Isoardi si sta godendo le sue vacanze estive in famiglia. Infatti, di recente su Instagram la professionista ha postato uno scatto che la ritrae al fianco del fratello più piccolo. Smaltita la delusione per l’addio al cooking show di mezzogiorno, la professionista piemontese è super carica per una nuova avventura televisiva.

Infatti tra qualche settimana sarà una delle concorrenti della 15esima edizione di Ballando con le Stelle. In attesa di danzare nel programma della collega Milly Carlucci, la Isoardi anche in vacanza non rinuncia agli allenamenti.

Disavventura per l’ex conduttrice de La prova del cuoco

In questi primi giorni d’agosto la bella Elisa Isoardi si sta rilassando grazie ad una vacanza in insieme alla sua cara amica e collaboratrice Monica Parente. Con quest’ultima ha lavorato nella tv di Stato e da quel momento hanno stretto un bellissimo rapporto. Ma nelle ultime ore le due donne hanno avuto una piccola disavventura che le ha costrette a modificare i loro piani.

La conduttrice e l’altra donna hanno cambiato i programmi per la giornata, infatti la prima ha condiviso sul suo account Instagram una serie di clip dove mostra dalla stanza del suo albergo una grandinata assurda, così forte da imbiancare i tetti come se avesse nevicato. Un tempo poco piacevole per trascorrere una giornata in montagna. Per tale ragione le due sono fuggite altrove. “Situazione attuale? Pioggia in montagna, si scende al mare”, ha scritto la Isoardi sul suo canale social. (Continua dopo il post)

Dalla montagna al mare in vista di tornare sul piccolo schermo

Nel momento in cui grandinava così forte, Elisa Isoardi e la sua amica e collaboratrice Monica Parente si trovavano sulle Alpi cuneesi, nei luoghi in cui è cresciuta l’ex padrona di casa de La prova del cuoco. Purtroppo i loro giorni di vacanza sono stati compromessi dalla pioggia violenta, tuttavia le due donne non si sono scoraggiate e si sono spostate con molta probabilità sulla riviera ligure.

Dopo la montagna che le ha riservato una sorpresa inaspettata, il posto migliore per rilassarsi è di certo il mare. La professionista piemontese deve caricare le pile in vista della prossima avventura televisiva con Ballando con le Stelle 2020.