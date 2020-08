Aurora Ramazzotti si ribella su IG, la denuncia social: “Adesso basta…” [FOTO]

Aurora Ramazzotti inviata di Ogni Mattina su TV8

Da qualche settimana Aurora Ramazzotti è tornata sul piccolo schermo col ruolo di invitata. Infatti la giovane influncer fa parte della squadra di lavoro di Ogni Mattina, il contenitore di TV8 condotto da Adriana Volpe e Alessio Viola. La ragazza che ha trascorso la quarantena insieme alla sua famiglia e al fidanzato Goffredo Cerza, in questi anni è riuscita a crearsi una sua dipendenza non gravando suoi suoi genitori.

Tuttavia, in tanti sul web, in particolare i cosiddetti leoni da tastiera continuano ad accusarla di essere raccomandata e di lavorare in tv solo perché è figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti. Nelle ultime ore la ragazza ha preso a cuore una nuova battaglia mediatica, ovvero alle foto senza filtri postate sui vari social network.

La figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti si mostra con e senza filtri su IG

E’ noto che su Instagram ci sono molti filtri che possono completamente cambiare l’aspetto del proprio viso e del corpo. Un modo per coprire i propri difetti e apparire più belli agli occhi degli altri. Per tale ragione di recente Aurora Ramazzotti condiviso uno scatto applicando i nuovi filtri di IG e al suo fianco un’altra immagine nella quale l’influencer si presenta in versione acqua e sapone, ossia senza un filo di trucco.

In quella a sinistra appare imbronciata e quasi stanca di queste applicazioni che distolgono dalla realtà. Mentre in quella a destra la fidanzata di Goffredo Cerza è super felice. Infatti presenta un sorriso smagliante e sotto il contenuto ha scritto la seguente didascalia: “Così meglio”. (Continua dopo la foto)

La reazione del popolo del web all’iniziativa di Aurora Ramazzotti

L’iniziativa social di Aurora Ramazzotti è stata apprezzata tantissimo da tutti coloro che la seguono sul social network. Il suo è stato considerato un gesto nobile in un’epoca dove le ragazze, soprattutto le teenager fanno di tutto per apparire più belle utilizzando in modo errato questi filtri.

Essendo una giovane molto determinata, la figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti sicuramente nei prossimi giorni continuerà a postare delle immagini del genere per sensibilizzare le sue coetanee e non solo. In molti, però, le hanno puntato il dito contro accusandola di prendere delle iniziative del genere solo per far parlare di sé.