Giulia De Lellis e Andrea Damante è di nuovo crisi, lei: siamo in pausa

I fan dei Damellis di nuovo in ansia per la loro rottura

Sembra davvero un’estate tormentata per molti ex protagonisti di Uomini e donne. Ancora una volta, sotto i riflettori, sonno finiti Giulia De Lellis e Andrea Damante. La coppia secondo alcune indiscrezioni è scoppiata di nuovo e a confermare la crisi è proprio la nota influencer. Andrea Damante e Giulia De Lellis non hanno annunciato la rottura ma lei ha fatto capire in modo diretto di essere in pausa di riflessione.

Recentemente il Dama ha rilasciato un intervista al settimanale Chi e le sue parole hanno scatenato i fan.“Abbiamo bisogno di staccare un attimo per capire se continuare o meno. Abbiamo bisogno di svuotare la testa da troppe cose, ha spiegato il dj veronese.” Parole che come già detto in precedenza hanno fatto molto male ai Damellis che continuano a sognare il loro matrimonio. Ma cosa è accaduto adesso?

Giulia De Lellis conferma la crisi con il Dama

La dichiarazione di Andrea Damante hanno trovato purtroppo conferma anche in quelle di Giulia De Lellis che ha affermato: “Ve ne parlerò al momento giusto, per ora ci siamo fermati. Un brusco stop ha lasciato tutti senza parole sopratutto perchè non se ne conosce il motivo.

Fino alla scorsa settimana sempre loro dichiaravano che non c’era nessuna crisi, ora invece devono capire. Ma cosa è accaduto, si chiedono in tanti. La faccenda sembra molto seria, e pare che questa volta non ci sono di mezzo le corna.

Andrea Damante non porta più l’anello di fidanzamento

Andrea Damante e Giulia De Lellis dopo l’addio si erano riconciliati prima del lockdown. Da giorni si parla di una forte crisi in corso. C’è anche chi è convinto che la coppia sia già giunta in un vicolo cieco. Nelle ultime ore, altri rumors portano ad un vero e proprio capolinea sentimentale.

A diffondere il pettegolezzo è stato il blog News UeD che ha scritto che il veronese ospite al Mamaeli, discoteca situata in terra calabrese, sarebbe stato avvistato sprovvisto dell‘anello di fidanzamento. A riferirlo una persona presente all’evento. Ma c’è dell’altro: Giulia e Andrea, da quando è trapelata la voce, non hanno smentito in alcun modo la notizia anzi…