Giulia De Lellis ha tradito Andrea con un suo amico? “Hanno cancellato le Stories” (FOTO)

Continuano i gossip su Giulia De Lellis e Andrea Damante, l’ultimo trapelato stanotte riguarda il fatto che la ragazza possa aver tradito il suo fidanzato.. A sganciare questa bomba è stata l’influencer Deianira Marzano.

Alcuni utenti le hanno segnalato delle anomalie nel comportamento della romana e di un amico molto stretto di Andrea, tale Carlo. Tra i due sembrerebbe essere scoccata la scintilla durante una vacanza. Vediamo tutti i dettagli.

La segnalazione su Giulia e Carlo

La storia tra Giulia e Andrea sembra essere in pausa e il motivo potrebbe risiedere nel fatto che lei lo avrebbe tradito. Da un po’ di ore sta circolando una notizia molto compromettente che riguarda la coppia. Alcuni fan di Deianira hanno dichiarato di essere convinti che tra la ragazza e un certo Carlo Gussa ci sia una relazione clandestina. Lui è un intimo amico di Andrea ed ha trascorso dei giorni di vacanza insieme alla De Lellis a Forte Dei Marmi.

L’utente in questione ha detto che esistono delle IG Stories in cui i due appaiono insieme sulla stessa barca, che poi sono state opportunamente cancellate. La questione è diventata subito bollente, al punto che sono intervenute altre persone. Un altro fan ha dichiarato che Carlo sia felicemente fidanzato e che per questo non avesse nessuna intenzione di corteggiare la compagna (o presunta ex) del suo amico. (Continua dopo la foto)

Andrea tradito? Deianira incredula

Dopo poco tempo, però, questa voce è stata smentita in quanto il ragazzo pare sia single. Ad ogni modo, la stessa Deianira ha detto di non riuscire a credere alla veridicità di queste segnalazioni. A suo avviso sarebbe davvero fantascientifico se Giulia avesse tradito Andrea con uno dei suoi amici più cari. Ad ogni modo, al di là di tutte queste supposizioni, i protagonisti di questi rumors stanno continuando a mantenere il silenzio.

Questo comportamento non sta facendo altro che acuire i dubbi e le perplessità. Il fatto che ci sia qualcosa di strano tra loro è, ormai, palese, dato che entrambi sono reciprocamente mancati ad eventi importanti dell’altro o dell’altra. Lui è mancato al compleanno della nipotina di Giulia, mentre lei ad un matrimonio. Insomma, sarebbe necessario un chiarimento allo scopo di avere un quadro più nitido di tutta questa situazione in modo da smettere di fare pettegolezzi.