Temptation Island, Sonny Di Meo e Sara Shaimi nel cast? Tutti i dettagli (FOTO)

A settembre comincerà la nuova edizione di Temptation Island, condotta da Alessia Marcuzzi e nel cast potrebbero esserci anche Sonny e Sara. A diffondere questo rumors è stato Amedeo Venza.

L’influencer ha pubblicato una foto sul suo profilo Instagram in cui è inquadrata la coppia felice e serena con l’annuncio che parteciperanno alla prossima edizione del reality show. La notizia non è stata confermata, ma Amedeo è sembrato alquanto sicuro di sé.

Spoiler su Temptation Island

Nella prossima edizione di Temptation Island potrebbero esserci anche Sonny e Sara. I due si sono conosciuti all’interno di Uomini e Donne ed hanno poi deciso di proseguire la loro conoscenza lontano dalle telecamere. In queste ore, però, è trapelata la notizia secondo cui pare che la coppia sia pronta a mettere in gioco i propri sentimenti in modo da capire se il loro sia davvero amore. La relazione è nata da pochi mesi, pertanto, questa scelta potrebbe risultare alquanto ambigua e azzardata per molti fan.

Ad ogni modo, questa informazione va un po’ a scontrarsi con quanto dichiarato da Maria De Filippi nel corso di una precedente intervista sul programma. La conduttrice, infatti, aveva deliberatamente espresso la volontà di non inserire coppie famose nel reality per privilegiarne la genuinità. D’altro canto, però, i due ragazzi sono divenuti popolari solo per aver partecipato al talk show pomeridiano, pertanto, chiamarli Vip sarebbe troppo azzardato. (Continua dopo la foto)

Sonny e Sara restano in silenzio

In ogni caso, Sonny e Sara andranno davvero a Temptation Island? Al momento nessuno ha escluso questa ipotesi e il pettegolezzo non è stato smentito. Amedeo Venza, inoltre, nella sua Instagram Stories non ha dato per ipotetica la questione, ma per certa. I diretti interessati, intanto, sono molto attivi sui social, ma nessuno dei due ha proferito parola sulla vicenda.

Entrambi si stanno concedendo qualche ultimo momento di relax e di mare, dato che la Shaimi è molto impegnata con un corso legato al suo lavoro. Molto presto, inoltre, la ragazza tornerà sugli aerei a svolgere la sua mansione di assistente di volo, pertanto, il tempo che avrà a disposizione sarà davvero limitato. I fan saranno sicuramente felici di questa notizia, ma non ci resta che aspettare ancora un po’ di tempo per avere la conferma di quanto appena trapelato.