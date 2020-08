Serena Enardu, la foto con un uomo scatena i detrattori: “Un altro pollo da spennare”. La replica dell’ex gieffina

Serena Enardu in compagnia di un uomo: chi è?

Nelle ultime ore Serena Enardu ha comunicato ai suoi follower di stare poco bene. Qualche giorno prima, invece, l’ex concorrente del Grande Fratello Vip 4 è finita ancora una volta nella morsa dei leoni da tastiera che, nonostante siano trascorsi alcuni mesi, non le perdonano la rottura on lo storico fidanzato Pago. L’ultimo scatto postato su Instagram la ritrae in dolce compagnia, ovvero con un uomo che potrebbe essere un suo amico oppure qualcosa di più.

Resta il fatto che la foto in questione ha scatenato l’ira del popolo del web che ha scritto: “Ecco un altro pollo da spennare”. Ma l’ex tronista di Uomini e Donne non è rimasta a guardare, infatti ha risposto a tono. La ragazza sarda è stata più volte accusata di essere stata perfida con il cantante e di aver provato a riconciliarsi all’interno della casa di Cinrcittà solo per un suo tornaconto personale, ovvero raggiungere la maggiore popolarità.

L’ex tronista ha un nuovo fidanzato?

Facendo un passo indietro, Serena Enardu e Pago si erano lasciati davanti alle telecamere, ovvero quelle del reality show delle tentazioni, Temptation Island. Successivamente sono tornati insieme al Grande Fratello Vip 4. Qualche settimana dopo alla conclusione del programma di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini c’è stata la rottura definitiva.

Nell’ultimo scatto condiviso sul suo account Instagram, l’ex tronista di Uomini e donne si è fatta vedere sorridente e in costume da bagno al fianco di un uomo. Chi è? Tra i due c’è molta complicità e in tanti pensano che il soggetto in questione sia la nuova fiamma della sarda. Per tale ragione molti haters si sono scagliati contro di lei con dei commenti al vetriolo. (Continua dopo il post)

La reazione del popolo del web e la replica di Serena Enardu

L’ultima foto che Serena Enardu ha condiviso sul suo account IG non è affatto piaciuta al popolo del web. Risentiti per il trattamento riservato a Pago, in tanti hanno commentato in modo negativo il contenuto dell’ex tronista di U&D. “Un consiglio al malcapitato di turno: stai in guardia così eviti tanti mal di testa”; “Ora ti sei data ai toy boy?”; “Subito hai cambiato uomo. Hai già dimenticato il povero Pago”, hanno scritto alcuni leoni da tastiera.

Mentre, in una diretta Instagram, che è stata già cancellata, l’ex gieffina ha messo a tacere tutti coloro che si sentono indignati, replicando in questo modo: “Scusate, ma un uomo e una donna non posso essere semplici amici?”.