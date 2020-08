Edoardo Vianello, il dramma della figlia morta, Pierluigi Diaco lo blocca: “Non se ne deve parlare in tv”

Edoardo Vianello ospite a Io e Te: commozione per la morte della figlia

Continua la programmazione di Io e Te con Pierluigi Diaco. A differenza delle altre settimane nelle quali il talk pomeridiano di Rai Uno va in diretta, questa di Ferragosto sono puntate registrate precedentemente. Nell’appuntamento di martedì 11 agosto 2020 nello studio TV3 del centro Rai di via Teulada era presente il grande musicista italiano Edoardo Vianello.

Quest’ultimo è noto per le sue numerose canzoni che hanno fatto compagnia a diverse generazioni. Nel salotto di Diaco il professionista ha avuto modo di parlare della sua lunga carriera artistica, ma anche di un dramma familiare che lo ha colpito recentemente. Ma andiamo a vedere nello specifico cosa ha confessato.

Pierluigi Diaco non vuole parlare in tv della morte della figlia di Vianello

L’anno scorso Edoardo Vianello ha subito un gravissimo lutto. Infatti è venuta a mancare : la la figlia Susanna, nota speaker radiofonica di una nota radio italiana. Un dramma familiare del grande cantante che Pierluigi Diaco a Io e Te ha preferito non affrontare. Il padrone di casa del rotocalco pomeridiano di Rai Uno ha fatto un grande regalo al suo ospite, ripercorrendo tutta la sua storia artistica.

Una clip che racchiudeva i momenti della sua infanzia fino all’interpretazioni dei suoi primi brani. Vianello è anche autore di Brani molto famosi ed amate che ricordano l’estate. Ad esempio ha scritto: Abbronzatissima​, Pinne fucile ed occhiali, Guarda come dondolo, I Watussi, Tremarella.

Il cantante nello studio di Io e Te con la giovane moglie Elfrida Ismolli

Ospite nel secondo appuntamento settimanale di Io e Te, Pierluigi Diaco rivolgendosi ad Edoardo Vianello ha detto: “Non voglio parlare del tuo dolore, della morte di tua figlia, un fatto molto privato e io non voglio parlarne in televisione”. Una scelta strana e inaspettata, vista che in altri programmi televisivi si punta principalmente sul dolore, in particolare quando si tratta di vip e personaggi conosciuti, per fare leva sulla commozione del pubblico che guarda da casa.

In studio era presente pure la moglie di Vianello, ovvero Elfrida Ismolli, originaria dall’Albania, e che più giovane del cantante di ben 45 anni è. La donna ha difeso con le unghie e con i denti la sua storia d’amore.