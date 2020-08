Affonda la barca di Chiara Ferragni e Fedez: le immagini dell’incidente (FOTO)

Chiara Ferragni e Fedez hanno avuto un incidente mentre erano sulla loro barca a trascorrere una tranquilla giornata di agosto. Ad un certo punto, la struttura ha cominciato ad imbarcare acqua a causa di un guasto.

Tutta la ciurma a bordo è stata costretta a chiamare i soccorsi e a mettersi in salvo grazie un aliscafo. I due protagonisti hanno raccontato con ilarità l’accaduto, ma le immagini hanno delineato un guasto abbastanza serio.

Incidente in barca per Chiara e Fedez

Un brutto imprevisto ha rovinato la giornata in barca di Chiara Ferragni e Fedez. La coppia sta trascorrendo serenamente le vacanze estive in giro per l’Italia. Disponendo di una barca privata, molto spesso i due Vip si concedono momenti di relax in compagnia di amici e parenti a bordo del mezzo in questione. Ieri, però, è accaduto un episodio che ha generato un po’ di sgomento. A causa di un guasto tecnico, del quale non si conosce la natura, la barca dei protagonisti ha cominciato ad affondare gradualmente.

L’influencer e il rapper hanno contattato la sicurezza per riuscire a mettersi in salvo e trasferirsi su di un aliscafo in modo da poter portare il mezzo a riparare. La coppia, naturalmente, non ha potuto fare a meno di immortalare tutta la scena attraverso le Instagram Stories. Prima di poter raggiungere l’aliscafo, però, i protagonisti di questo incidente si sono dovuti avventurare su di un gommone. Tra i contenuti pubblicati, infatti, ci sono video molto divertenti. (Continua dopo la foto)

La Ferragni sconvolta dal viaggio

Nelle clip si vede l’influencer intenta ad aggrapparsi per evitare di finire in mare. Successivamente, la Ferry ha mostrato i suoi capelli sconvolti dal viaggio in gommone fino ad arrivare, finalmente su di un aliscafo. Tra risate e momenti di sgomento, però, tutti sono riusciti a mettersi in salvo fino a raggiungere la tanto amata terra ferma. Per fortuna tutto è andato per il meglio e i protagonisti sono riusciti a mettersi in salvo senza problemi.

Dopo la disavventura in barca, Chiara Ferragni e Fedez sono andati a cena fuori come se nulla fosse e la serata è proseguita con estrema tranquillità. Tutti i presenti, infatti, si sono cimentati in una simpatica partita a Uno animata dal fatto che la milanese ha deciso di mantenere le carte grazie all’ausilio dei suoi piedi, invece che delle mani.