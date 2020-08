Barbara D’Urso, “Cerca l’amore vero ma è piena di…” le parole di Marta Flavi

Marta Flavi parla di Barbara D’Urso e della sua ricerca dell’amore, la conduttrice è single ma non nega che le piacerebbe innamorarsi

Anche se il gossip a volte impazza sulla conduttrice più chiacchierata della tv, Barbara D’Urso pare non abbia trovato ancora l’amore. La conduttrice infatti è single e non nega che le piacerebbe trovare l’amore, ma quello vero. Intervistata da La Repubblica, la D’Urso ha detto che non ha ancora trovato la persona che può stare al suo fianco.

A parlare della conduttrice di Canale 5 è anche Marta Flavi, l’esperta di sentimenti, che ha commentato la sua situazione su Nuovo in Famiglia. Nel numero speciale della rivista in edicola questa settimana la Flavi ha detto la sua sulla vita sentimentale di alcuni vip. Fra questi ha parlato anche della D’Urso, conduttrice di numerosi programmi Mediaset.

Barbara D’Urso alla ricerca del vero amore

Barbara D’Urso conduce infatti Pomeriggio 5, Live Non è la D’Urso, Domenica Live e Grande Fratello. Secondo la Flavi Barbara sarebbe in cerca del grande amore, ma nonostante le siano stati attribuiti molti flirt non lo ha ancora trovato. Stando a quanto detto dalla Flavi, Barbara non si accontenta.

Infatti, lei è ancora single perché non ha alcuna voglia di impegnarsi con la prima persona che le capita a tiro. Lei è alla ricerca del vero amore, quello che dura per tutta la vita. La domanda che comunque fa l’esperta di sentimenti è anche un’altra. Mettendo in conto che lo trovasse, dove troverebbe il tempo per coltivare questo amore? Considerato tutti gli impegni a qui deve far fronte, le rimane davvero poco tempo da dedicare alla vita privata.

La D’Urso è molto impegnata con il lavoro

Quindi, ammesso che Barbara riuscisse a trovare l’uomo giusto, avrebbe difficoltà a frequentarlo. Come tutti ben sappiamo, la conduttrice ha diversi programma da mandare avanti ed è sempre in tv a condurre. Adesso si sta preparando per il rientro a settembre con Pomeriggio 5 che va in onda dal lunedì al venerdì.

Ma c’è anche Domenica Live che va in onda la domenica e Live non è la D’Urso la domenica sera. Marta Flavi ha ironizzato dunque sulla mancanza di tempo della conduttrice di poter trovare l’amore. La Flavi ha anche sottolineato che la D’Urso è anche una grande sportiva, ma chissà se cambierebbe qualcosa della sua vita se trovasse l’uomo giusto!