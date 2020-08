Paolo Bonolis, la figlia Martina lancia appello ironico al padre

E’ pronta al parto la figlia di Paolo Bonolis, Martina, che lancia al papà un appello ironico, il conduttore vista la situazione potrebbe non vedere subito il nipotino

Mancano pochi giorni al parto e Martina Bonolis diventa mamma. La figlia del conduttore Paolo Bonolis sta per avere un bambino e lo renderà per la prima volta nonno. Il parto per la secondogenita del conduttore è previsto tra qualche settimana e la bella Martina ha voluto raccontare questo bellissimo momento su Instagram.

La figlia di Bonolis ha voluto condividere sul social la meraviglia di questo ultimo periodo della gravidanza e ha anche scherzato. Fra le storie di Instagram ha anche scritto delle frasi ironiche come quella di non fare figli in quarantena e con questo caldo. In effetti, essere incinte in questo periodo non è proprio il massimo, viste le restrizioni anti contagio e lei che abita in America lo sa bene.

Martina Bonolis avrà il primo figlio a breve

Martina Bonolis è cresciuta negli Stati Uniti dove vive ancora oggi con il marito. La figlia di Bonolis, avuta dal matrimonio con la prima moglie, si è sposata a novembre del 2019 e poco dopo è rimasta incinta. Anche Paolo Bonolis con tutta la famiglia ha partecipato alle nozze, ma adesso, a causa del coronavirus, sicuramente non potrà conoscere subito il nipotino.

Il conduttore già di recente aveva parlato della gravidanza della figlia e di come era veramente felice di diventare nonno. Nonostante tutta la gioia e la felicità che prova, però, sarà difficile che possa partire per andarla a trovare. Bonolis non ha nascosto il dispiacere per il periodo in cui deve avvenire il parto e per il fatto che lui non potrà essere presente.

Bonolis ha detto che difficilmente potrà recarsi negli Usa

Durante una chiacchierata social che ha fatto di recente Paolo Bonolis con Er Faina ha detto che Martina dovrebbe partorire in agosto o settembre. Tuttavia, il conduttore ha già esternato la difficoltà di potersi recare in tempo a trovare la figlia. Con la situazione attuale sarà impossibile prendere qualche aereo per andare negli Stati Uniti.

Il conduttore ha espresso la sua incertezza, ma ha comunque detto che la figlia sarà ugualmente felice perché accanto a lei c’è il marito. Lei sarà assistita al meglio dal resto della famiglia e questo è una grande gioia per il conduttore. Per Bonolis è davvero un momento felice e tutti attendono l’arrivo del figlio di Martina.