Giucas Casella l’annuncio ricco di gioia “é arrivato…….”

E’ diventato nonno l’illusionista Giucas Casella nonno, è nato il primogenito del figlio James e si chiama Giacomo

E’ felice ed entusiasta Giucas Casella, per la prima volta è diventato nonno. E’ nato infatti il figlio del primogenito James, e si chiama Giacomo. Il piccolo è venuto alla luce nella giornata di Martedì 11 agosto e ha reso Giucas felicissimo. E’ stato lo stesso Casella ad annunciare il lieto evento e lo ha fatto pubblicando un post sulla sua pagina Instagram.

Il mago ha dato il benvenuto al mondo al piccolo Giacomo Casella. Giucas ha anche scritto che è il nonno più felice del mondo. Sul post ha anche messo la data di nascita del piccolo. Per Giucas è stata una grandissima gioia la nascita di questo bambino, sul quale riverserà tutto il suo affetto e il suo amore. Anche i followers del mago hanno fatto gli auguri e hanno inviato messaggi di felicità a Giucas.

Giucas Casella annuncia la nascita di Giacomo

I fan infatti sono felici che Casella abbia realizzato anche questo sogno di diventare nonno. E lui non si trattiene e manifesta la sua felicità con parole di affetto e amore. Il bambino è giunto nella sua vita in un momento in cui non tutto va proprio bene per Casella. Infatti, il lockdown ha stremato anche lui ed è stato anche lontano dal figlio per precauzione.

Dal canto suo il figlio, che è un medico, ha preferito stare lontano dal padre per evitare problematiche. Un periodo difficile, dunque, che ha creato malumori e ansie nel mago, che avrebbe voluto stare vicino alla sua famiglia. Per fortuna però tutto è stato superato e lo ha detto egli stesso durante una conversazione con la D’Urso che risale a maggio.

Casella aveva annunciato la lieta notizia a Pomeriggio 5

La notizia della nascita del bambino la aveva annunciata Casella durante una conversazione con la D’Urso. Il mago aveva detto alla conduttrice che sarebbe diventato nonno attorno alla fine di luglio o ai primi di agosto. La sofferenza del lockdown era dunque passata e Giucas era pronto a tornare a sorridere.

La notizia di diventare nonno lo ha reso felicissimo e adesso che il piccolo è nato lo è ancora di più. Giucas può dunque iniziare questa nuova avventura e prendersi cura del piccolo James sarà il suo obiettivo.