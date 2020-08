Beppe Convertini in diretta arriva una telefonata inattesa “Ma davvero?”

Durante la trasmissione ‘C’è tempo per’?”arriva una telefonata inaspettata che stupisce visibilmente Beppe Convertini

La trasmissione condotta da Anna Falchi e Beppe Convertini “C’è tempo per…” continua la sua ascesa. Da quando è iniziata per la prima volta il 29 giugno questa nuova avventura televisiva ha rimesso in gioco due personaggi che stanno dimostrando di piacere. I due da tempo non si vedevano in tv, a parte Convertini che è in onda la domenica con Linea Verde.

Adesso però sono insieme alla conduzione di questo programma che sta dando grosse soddisfazioni agli autori. Già dal giorno seguente alla prima puntata lo stesso Convertini ha detto di trovare emozionante il fatto di raccontare uomini e donne del terzo tempo. Inoltre, andare in onda dopo il Papa è una particolare emozione.

Beppe Convertini stupito dalla chiamata in studio

Il nuovo programma di Rai 1 ha un target specifico secondo quanto detto dai conduttori. Infatti, è dedicato alle persone di età più grande che in realtà stanno alla base delle famiglie. Oltre che essere un sostegno economico per molti, sono anche un esempio per cultura e valori. Insomma, secondo i due conduttori, sono un autentico patrimonio dell’umanità.

Anna Falchi e Beppe hanno dimostrato di avere molta complicità e feeling durante la conduzione di coppia. Gli ascolti fin dalla prima puntata sono stati ottimi, e infatti pare abbia registrato il 12,5% di share e 1.275.000 telespettatori. Gli ascolti continuano ad essere ottimi anche nel mese di luglio e nel mese di agosto, quindi c’è davvero grande soddisfazione. Nel corso della puntata dell’11 agosto c’è stata la sorpresa di un’ospite speciale.

La Manzini è intervenuta in trasmissione

A fare la sorpresa ai due conduttori, dopo che in studio c’era stata Miriana Trevisan, è stata Francesca Manzini. I due conduttori hanno ricevuto una sua telefonata, che ha lasciato letteralmente stupito soprattutto Beppe Convertini. La Manzini parlava come se fosse Mara Venier, ma l’uomo credeva veramente che si trattasse della conduttrice vera! Convertini ci era cascato in pieno e solo quando Francesca ha rivelato la sua identità ha capito che era una imitazione.

La Manzini ha dunque raggiunto poco dopo in studio Anna Falchi e Beppe Convertini ed è stata intervistata dai due conduttori. Ma Convertini aveva davvero pensato che fosse zia Mara al telefono, e si vedeva perfettamente il suo sguardo stupito quando la Manzini si è rivelata!