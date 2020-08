Francesco Facchinetti, ladri in casa: il furto in diretta tv. “Io armato, se minacci la mia vita ti faccio fuori” [VIDEO]

Francesco Facchinetti vittima di un furto nella sua villa

Un furto trasmesso in diretta televisiva ha acceso una serie di dibattiti. Ma ad attirare l’attenzione è il fatto che il protagonista è Francesco Facchinetti, figli dell’ex leader dei Pooh e noto produttore. Quest’ultimo un po’ di tempo fa è stato vittima di un furto da parte di alcuni ladri.

Dei malviventi si sono intrufolati nell’abitazione del professionista che si trova a Mariano Comense mentre lui con la moglie Wilma Faissol e i loro bambini vi erano all’interno. Il fatto increscioso è stato trasmesso su Real Time dove di solito va in onda il documentario ‘The Facchinettis’, nella quale si racconta la vita quotidiana di Francesco e della sua famiglia.

Il furto in diretta su Real Time

Nella clip in questione è possibile vedere i ladri che entrano nella villa di Francesco Facchinetti. C’è un uomo con tanto di torcia elettrica, che si guarda attorno alla ricerca di qualcosa di prezioso da sottrarre. L’abitazione dell’ex dj che si trova in provincia di Como è dotata di un sistema di telecamere.

“Quando sono entrati i ladri io e mia moglie abbiamo deciso di rifugiarci nella nostra panic room. Quando ero lì e avevo in mano un’arma, ho cercato di darne una anche a mia moglie. Non mi vergogno di voler difendere le persone che amo a ogni costo. Per chi non ha mai sparato, prendere un’arma in mano non è una cosa semplice”, ha raccontato il figlio di Roby dei Pooh. Mentre il ragazzo provava a mettersi in salvo con la sua dolce metà, le telecamere riprendono i malviventi che fanno un giro all’interno dell’abitazione. Ad un tratto scatta l’allarme e si sente il ladro dire in francese: “Allez, allez! E’ partito”. (Continua dopo il video)

Le dichiarazioni di Francesco Facchinetti

Nel video che è stato pubblicato sul profilo Instagram dell’autore Gabriele Parpiglia, Francesco Facchinetti ha detto: “Non approvo il Far West, ma se minacci la vita della mia famiglia io ti faccio fuori. Se il ladro entra in casa tua per rubare una tv, lui sta determinando che la sua vita vale quanto la tv. Lui sta rischiando la sua vita per rubare la tv. Dunque se perde la propria vita è una scelta sua perché questo è successo mentre tu difendevi la tua vita che è un diritto inalienabile“.

Poi il noto produttore discografico ha concluso il suo intervento dicendo: “Il diritto di uno finisce dove inizia quello dell’altro e viceversa”. Affermazioni che hanno scatenato una serie di polemiche sul web.