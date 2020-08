Roberto Bolle e il fidanzato Daniel paparazzata a luci rosse

Paparazzata hot per Roberto Bolle e il fidanzato Daniel, i due si lasciano andare alla passione mentre sono in alto mare

Oramai le loro foto sono ovunque, ma ogni volta che vengono pubblicate si nota come la passione esplode sempre. Stiamo parlando di Roberto Bolle e del fidanzato Daniel, che ancora una volta sono stati fotografati insieme. I due stavolta sono su uno yacht e stanno trascorrendo le vacanze al largo della Costiera Amalfitana.

Sul numero della rivista ‘Chi’ in edicola questa settimana sono state pubblicate le immagini esclusive della coppia. Lo stilista e l’etoile stanno passando dei momenti magici insieme e si lasciano andare a coccole ed effusioni. Nell’articolo pubblicato sulla rivista c’è scritto però che la coppia non è da sola. A fare compagnia a Roberto e Lee ci sono degli racconta amici che stavano trascorrendo una minicrociera tra Capri, Nerano, Positano e Li Galli. (Continua dopo la foto)

Roberto Bolle e Daniel si lasciano andare alla passione

Per prima cosa Roberto e Daniel sono stati da soli in una villa sul mare e hanno trascorso tanti momenti indisturbati. Poi sono andati in barca e hanno portato con loro questo gruppo di amici con i quali sembra abbiano molta confidenza. Infatti, la coppia ha scambiato non loro abbracci e baci in modo del tutto naturale e spontaneo.

Ma i due si lasciano andare alla passione quando la barca prende il largo ed ecco che si moltiplicano le effusioni. E’ così che li hanno immortalati i paparazzi, mentre si scambiano carezze e baci e si stringono appassionatamente. Chi conosce il fidanzato di Roberto Bolle? A rivelare la sua identità e cosa fa è come sempre il mago del gossip, Dagospia.

Chi è il fidanzato di Bolle, Daniel Lee

Se fino a qualche tempo fa nessuno sapeva chi era Lee ecco adesso che grazie a Dagospia è stato svelato il mistero. Daniel Lee è il direttore creativo della griffe Bottega Veneta, un vero artigiano che da circa un anno sta insieme a Bolle. Nato a Bradford il 17 gennaio 1984, Daniel Lee ha 9 anni in più di Roberto.Lo stilista attualmente dirige il brand italiano specializzato in accessori di lusso e prodotti in pelle.

Ha studiato presso la scuola di moda Central Saint Martins di Londra e nel 2008 ha fatto quello che viene definito il salto di qualità. Infatti, è stato chiamato dal brand per esserne il direttore creativo. Nel 2019 è stato premiato come Designer dell’anno ai British Fashion Awards.