Andrea Damante confessa: la conferma della crisi con Giulia De Lellis

Aveva appena smentito la crisi con l’influencer e invece il Dama ha deciso di confessare come stanno realmente le cose. Ecco il suo messaggio

Andrea Damante e Giulia De Lellis in crisi

Gli appassionati di Uomini e Donne ricorderanno bene com’è nata la storia tra Andrea Damante e Giulia De Lellis. Lei ha provato a partecipare al programma per gioco, neanche credeva nella verità delle dinamiche, ma poi ha davvero iniziato a provare qualcosa per il tronista “str****”, così come diceva lei. Andrea Damante, tronista atipico, alla fine ha scelto proprio lei e la coppia è stata in televisione per molto tempo.

Infatti, prima lui e poi lei hanno partecipato alla prima e alla seconda edizione del Grande Fratello Vip. A quel tempo c’era il sospetto che lei fosse incinta, voce in breve tempo smentita da Giulia, la quale si è affermata sui social e adesso vanta oltre 4 milioni di follower ed è testimonial di brand importanti.

Tuttavia, è ormai noto che nel terzo anno della loro relazione Andrea l’ha tradita e per questo si sono lasciati, non senza strascichi. Tra la storia di Giulia con Irama e poi con Andrea Iannone, i Damellis si sono ripresi un paio di volte. La terza, durante il lockdown, sembrava essere quella definitiva. Invece, la coppia è di nuovo al capolinea.

Le parole del Dama

Questa volta i fan della coppia più amata di Uomini e Donne avevano grandi speranze. Giulia e Andrea hanno vissuto il lockdown insieme con la famiglia di lei, poi si sono spostati continuamente insieme per lavoro e per piacere. La coppia ha anche preso un cane, festeggiato i quattro anni di storia e si facevano insistenti le voci di un matrimonio e di una famiglia.

Invece, da qualche settimana Andrea e Giulia sono divisi, non parlano l’uno dell’altra e non partecipano ad eventi insieme. Alle voci di un nuovo allontanamento, Andrea aveva commentato così: “Sono tutte ca****“, mentre Giulia aveva ammesso che si trattava di un periodo non facile ma che la Play Station e i vestiti del Dama erano ancora integri (cosa che non è successa ai tempi del tradimento).

Oggi, invece, Andrea Damante ha deciso di confessare. Il dj di Verona ha mandato un messaggio al settimanale Chi per dire che hanno bisogno di staccare un attimo per capire se continuare o meno. L’ex tronista ha detto di avere bisogno di staccare la testa da troppe cose e poi “vedremo”.