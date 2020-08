Silvio Berlusconi con una nuova fiamma eccoli mano nella mano (FOTO)

E’ giovane e famosa la nuova fiamma di Silvio Berlusconi, eccoli mano nella mano, nuova vita per il leader di Forza Italia

Archiviata la storia con Francesca Pascale, finita ufficialmente lo scorso 4 marzo, arriva una nuova compagna per il leader di Forza Italia. Già fin dall’inizio tutto conduceva alla deputata 30enne Marta Antonia Fascina, ma ancora non vi erano conferme. Neanche i diretti interessati aveva fato alcun commento sulla notizia, ma già il settimanale ‘Diva e Donna‘ aveva pubblicato delle foto in cui erano insieme.

Adesso invece con le foto pubblicate da ‘Chi’ non ci sono più dubbi. Dagli scatti si vede Silvio Berlusconi per la prima volta con Marta Fascina, i due sono mano nella mano. Pare che la deputata da qualche tempo sia al fianco del leader di Forza Italia, ma adesso pare che la loro unione sia ufficiale. Insieme a loro nelle foto c’è anche il figlio Luigi, che si sposerà a breve. (Continua dopo la foto)

Silvio Berlusconi inizia una nuova vita con un’altra donna

I tre sono usciti dalla dimora dove abitano per andare a vedere lo yacht di un caro amico del Cavaliere, Ennio Doris. Hanno raggiunto il Seven, uno yatch di 60 metri, e nel tragitto per la prima volta Berlusconi ha avuto un gesto di tenerezza verso la Fascina. Berlusconi ha infatti fatto il tragitto insieme alla donna mano nella mano.

L’ex premier ha tenuto stretta la mano della compagna anche mentre si trovava insieme a lei a bordo del Seven. Ennio Doris ha accompagnato Berlusconi per visitare lo yatch e l’uomo era insieme alla moglie Lina e al primogenito Massimo. Pare che la relazione di Berlusconi stia andando a gonfie vele, e come ha scritto ‘Repubblica‘ i due si conoscevano da prima.

Marta Fascina e Berlusconi si conoscevano da prima

Non è dunque una storia molto recente la conoscenza fra i due. Pare infatti che Marta e Silvio si conoscessero da prima e che fra loro sia nata una certa simpatia già molto tempo fa. Sembra che la Fascina abbia inviato delle lettere piene di passione all’ex presidente del Milan quando lei era addetta stampa per il club rossonero.

La Fascina allora era infatti di professione milanista ma la sua passione per Berlusconi non la nascondeva di certo. Nata a Melito di Porto Salvo nel 1990, Marta Antonia Fascina durante l’adolescenza ha vissuto in Campania con la famiglia. La giovane è laureata in Lettere e Filosofia e ha ottenuto il primo incarico importante come addetta dell’ufficio stampa del Milan.